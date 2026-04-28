Starp vardarbību un demogrāfisko krīzi: "Dāmas ar Drāmu" spriedīs, cik droša un brīva ir sieviete mūsdienu Latvijā
Šovakar kanāla "STV Pirmā!" sarunu raidījums "Dāmas ar Drāmu" solās būt viens no emocionāli piesātinātākajiem un sociāli nozīmīgākajiem šajā sezonā. Šovakar raidījums fokusēsies uz tādiem jautājumiem kā sieviešu drošība un viņu tiesības mūsdienu Latvijā, aplūkojot gan šokējošus vardarbības gadījumus, gan valsts līmeņa demogrāfisko krīzi.
Sazāļotā uzticība: kad pašas vīrs var kļūt par baisāko ienaidnieku
Viena no raidījuma smagākajām tēmām ir saistīta ar jaunu un prātam neaptveramu vardarbības formu – ziņām par slepenām tiešsaistes kopienām, kurās vīri dalās ar video materiāliem, izmantojot savas sazāļotās un dusošās sievas. Šis temats neizbēgami liek jautāt, cik drošas sievietes patiesībā ir savās mājās un kā atpazīt briesmas tur, kur būtu jāvalda vislielākajai uzticībai? Diskusija par sievietes ķermeņa aizskaramību turpināsies, analizējot tiesībsardzes Karīnas Palkovas aktualizēto stāstu par kādu 22 gadus vecu četru bērnu māti. Sievietei, kura cietusi no seksuālas vardarbības un kuras bērniem ir smagas ģenētiskas saslimšanas, Latvijas likumdošana liedz iespēju veikt olvadu nosiešanu, jo viņa vēl nav sasniegusi 25 gadu slieksni. Tas uzdod skaudru jautājumu – vai tiešām sieviete mūsu valstī ir tiesīga pati pieņemt lēmumus par savu reproduktīvo veselību?
Nācijas izmiršana - vai komforts ir svarīgāks par nākotni?
Paralēli dāmas pievērsīsies arī globālākai ainai, analizējot jaunākās "Eurostat" aplēses, kas Latvijai līdz 2100. gadam prognozē vienu no straujākajiem iedzīvotāju skaita kritumiem Eiropā. Studijā izskanēs skarbi jautājumi par to, vai bērns mūsdienās ir kļuvis par luksusu un vai mūsu vēlme pēc personīgā komforta nav kļuvusi par šķērsli nācijas izdzīvošanai. Šajā kontekstā tiks vērtēta arī valsts loma un tas, vai radikāli aizliegumi, piemēram, Lielbritānijas piemērs liegt cigarešu iegādi pēc 2009. gada dzimušajiem, ir veids, kā veidot veselīgāku un ilgtspējīgāku sabiedrību.
Kad digitālā vajāšana prasa policijas iejaukšanos?
Raidījuma gaitā neizpaliks arī personīgākas atklāsmes – ar savu pieredzi par šķiršanos un jaunu dzīves posmu dalīsies pasaulslavenā basketbolista Kristapa Porziņģa mamma, iedvesmojot citas sievietes nebaidīties no pārmaiņām. Noslēgumā raidījums pievērsīsies mūsdienu digitālajam laikmetam raksturīgajai vajāšanas problēmai, velkot paralēles starp realitātes seriāla “Ģimene burkā” dalībnieces Agritas Bindres pieredzi un hercogienes Meganas Mārklas publiskajiem paziņojumiem. Eksperti un dāmas mēģinās definēt to trauslo robežu, kurā brīdī digitālie draudi kļūst par reālu apdraudējumu, kas prasa tūlītēju juridisku rīcību.