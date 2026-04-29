Atklāts Lizas Marijas Preslijas noslēpums par laulību ar Maiklu Džeksonu
Tagad, kad plašu uzmanību guvusi jaunā biogrāfiskā filma par popmūzikas karali Maiklu Džeksonu, atkal uzmanības lokā nonākušas detaļas par viņa personīgo dzīvi. Fani atraduši senus savādus vārdus, ko savulaik teikusi viņa bijusī sieva Lisa Marija Preslija par īso laulību.
Liza Marija Preslija (1968-2023) un Maikls Džeksons (1958-2009) bija precējušies no 1994. līdz 1996. gadam. Biogrāfiskajā grāmatā, kas publicēta pēc viņas nāves, Liza Marija atklāj, ka bija ļoti iemīlējusies popmūzikas karalī, kad abi kopā centās izveidot normālu ģimenes dzīvi. Viņa arī skaidri norādīja, ka tieši Džeksona problēmas ar apreibinošajām vielām bijis šķiršanās iemesls.
Maikls Džeksons un Liza Marija Preslija
Biogrāfiskā filmā "Maikls", kur popmūzikas karali atveido viņa brāļadēls Džafars Džeksons, piedāvā jaunu skatījumu uz slavenā dziedātāja dzīvi. Ekranizējumā parādīts laiks no “Jackson 5” gadiem bērnībā līdz viņa kļūšanai par popmūzikas karali.
Pēc Lisas Marijas Preslijas nāves izdotajos memuāros "No šejienes uz Lielo Nezināmo" lasāma arī nodaļa, kas veltīta Džeksonam. Grāmatu pabeidza rakstīt Lizas meita Railija Keofa, pamatojoties uz ierakstiem, ko viņas māte bija atstājusi pirms nāves 2023. gada janvārī, kad bija vien 54 gadu veca. Liza apgalvo, ka iepazīšanās sākumposmā Maikls viņai atzinies, ka "vēl joprojām ir nevainīgs". Tolaik dziedātājam bija 35 gadi, bet Lisai - 25.
Pāris apprecējās 1994. gada maijā, tikai dažus mēnešus pēc viņu romantisko attiecību sākuma.
Grāmatā Liza atklāja, kā dziedātājs atzinies mīlestībā, kad viņa vēl bija precējusies ar pirmo vīru Deniju Keofu. “Maikls teica: ‘Es nezinu, vai tu to esi pamanījusi, bet esmu ļoti iemīlējies tevī. Es gribu, lai mēs apprecētos un lai tu radītu manus bērnus’," viņa rakstīja savā grāmatā. “Uzreiz es neko neteicu, bet tad atbildēju – ‘Es tiešām jūtos pagodināta, es pat nespēju parunāt’. Pēc tam sapratu, ka arī es esmu viņā iemīlējusies.”
Preslija un Keofs šķīrās neilgi pēc šī sarunas, un viņa uzsāka attiecības ar popmūzikas karali, kurš īsi pēc abu kļūšanas par pāri atzinās, ka “joprojām ir nevainīgs”.
Elvisa Preslija meita grāmatā arī atklāj, ka Maikls viņai stāstījis par savām iepriekšējām romantiskajām attiecībām, taču apliecinājis, ka nevienas nav bijušas nozīmīgas. “Viņš bija skūpstījies ar Tatumu O’Nīlu, viņam bija īslaicīgs romāns ar Brūku Šīldsu, kas nebija fizisks, ja neskaita skūpstus. Viņš teica, ka arī Madonna mēģinājusi ar viņu veidot attiecības, bet nekas nav sanācis.”
"Es biju nobijusies, jo nevēlējos pieļaut nepareizu soli," rakstīja Preslija savos memuāros.
Tikai 20 dienas pēc laulības šķiršanas ar Deniju Keofu Preslija un Džeksons apprecējās. Kāzas notika 1994. gada 26. maijā. Lai gan romantiskās jūtas bija uzplaukušas vien dažus mēnešus iepriekš, abi bija draugi jau kopš 1992. gada. Savukārt viņu pirmā tikšanās notika gandrīz divas desmitgades pirms tam – 1974. gadā, kad Liza Marija apmeklēja vienu no Maikla koncertiem.
Neskatoties uz mīlestību, kas viņus sākotnēji vienoja, laulība bija trauksmaina, un Preslija drīz vien jutās ierauta bērnu seksuālās izmantošanas skandālā, ko piedēvēja Džeksonam. Viņa kļuva par atbalstu popzvaigznei, tomēr vēlāk aicināja vīru nokārtot prasības, ko pret viņu bija iesniegušas noziegumos apsūdzošo upuru ģimenes. Par to raksta Dž. Rendijs Taraborrelli biogrāfijā "Maikls Džeksons".
Džeksons bija atkarīgs no apreibinošajām vielām, un tas pasliktināja viņu attiecības. Preslija beigu beigās iesniedza šķiršanās prasību 1996. gada janvārī, norādot uz nesamierināmām atšķirībām. Pēc šķiršanās Preslija vēlāk atzinās, ka mēģinājusi atjaunot attiecības ar bijušo vīru vairākkārt, pirms viņi devās katrs savu ceļu uz visiem laikiem.
Maikls Džeksons un Debija Rova ar abiem bērniem
Maikls Džeksons ar tolaik vēl sievu Debiju Rovu un kopīgajiem bērniem Prinsu Maiklu un Parisu.
Pārim nebija kopīgu bērnu. Lizai Marijai bija divi bērni no pirmās laulības ar Keofu – aktrise Railija Keofa un Bendžamins Keofs, kurš 2020. gadā 27 gadu vecumā izdarīja pašnāvību.
2002. gadā Preslija apprecējās ar trešo vīru, aktieri Nikolasu Keidžu, bet viņš iesniedza šķiršanās prasību tikai trīs mēnešus vēlāk. Laulību oficiāli šķīra 2004. gadā. Lizas Marijas Preslijas pēdējā laulība bija ar Maiklu Lokvudu. Pāris bija precējies no 2006. līdz 2021. gadam. 2008. gadā Lizai piedzima dvīnes Finlija un Hārpere, kurām šobrīd ir 17 gadu.
Elvisa Preslija meita un mazmeitas
Rokenrola karaļa Elvisa Preslija meita Liza Marija Preslija ar savām meitām Railiju Keofu un dvīnēm Finliju un Hārperi Lokvudām.
Pēc gadiem ilgiem skandāliem Džeksons mūžībā devās 2009. gada 25. jūnijā. Vēlāk tika konstatēts, ka viņš milzīgās devas lietojis dažādas nomierinošās un prettrauksmes zāles, tostarp dažas, kas galvenokārt paredzētas ķirurģiskai anestēzijai. 2011. gadā viņa personīgo ārstu Konradu Mariju notiesāja par slepkavību neuzmanības dēļ, par ko viņš izcieta divus gadus cietumā no sākotnēji četriem piespriestajiem.
Liza Marija Preslija nomira 2023. gada 12. janvārī pēc sirds apstāšanās mājās. Mediķiem sirdsdarbību izdevās atjaunot un viņu nogādāja slimnīcā, kur viņa mira vēlāk tajā pašā dienā. Lai gan viņas ķermenī tika atrasti vairāki opioīdi, ziņojumos norādīts, ka tie neesot bijuši izšķiroši. Kā nāves cēlonis tika noteikts "mazās zarnas aizsprostojums", kuru izraisījusi bariatriskā operācija, kas viņai veikta pirms vairākiem gadiem.