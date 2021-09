Krištianu Ronaldu, Rikijs Mārtins un Maikls Džeksons - zvaigznes, kas bijuši vientuļie tēvi

Ķīlnieks

Laiams, Maikls un Denjels. (Foto: Jd Images/Shutterstock/ Vida Press)

Aktieris Laiams Nīsons par vientuļo tēvu kļuva traģēdijas dēļ, kad 2009. gadā viņa sieva Nataša Ričardsone gāja bojā slēpošanas negadījumā. Tajā mirklī britu aktieris kļuva par vientuļo tēvu diviem dēliem – tolaik 14 gadu vecajam Maiklam un 13 gadu vecajam Denjelam. “Būt par tēti ir nepārtraukts prieks un nepārtrauktas raizes. Kad piedzima Maikls, Merila Strīpa paskatījās uz manu guļošo bērnu un teica: “Tu saproti, ka tagad līdz mūža galam būsi ķīlnieks?” Tā ir absolūta patiesība, nav būtiski, cik viņi ir veci, viņi vienmēr būs tava mazā meitene vai mazais zēns. Un tu esi mīlestības ķīlnieks,” secinājis Nīsons.

Ar vienu ir gana

Neraugoties uz faktu, ka portugāļu futbola spēlētājs Krištianu Ronaldu ir attiecībās ar spāņu modeli Džordžīnu Rodrigezu, viņš ir bijis vientuļais tēvs savam pirmajam dēlam Krištianu junioram, kas piedzima 2010. gadā (mātes identitāte nav zināma).

2017. gadā ar surogātmātes starpniecību viņš kļuva vēl bagātāks – ar dvīņiem Mateo un Evu. Un tajā pašā gadā arī piedzima meita Alana Martina attiecībās ar partneri. Būdams vientuļais tēvs, Ronaldu argumentēja: “Manam dēlam nevajag mammu, viņam esmu es. Daudzi bērni nekad neiepazīst savus vecākus – ne mammu, ne tēti. Tā ka tikai tētis – tas jau ir pietiekami.”

Milzīga atbildība

“Gadiem ilgi sapņoju kļūt par tēvu, un daudzas, daudzas, daudzas reizes man nācās sērot, ka esmu gejs un nespēšu kļūt par vecāku bērnam,” reālistiski noskaņots bijis mūziķis Rikijs Mārtins. Tomēr viņš ir kļuvis par tēvu četriem ar surogātmātes palīdzību dzimušiem bērniem – dvīņiem Valentino un Mateo (2008), bet kopā ar laulāto draugu Jivanu Jozefu – arī Lūsijai (2018) un Rennam (2019).

30 Foto Rikijs Mārtins ar draugu bauda brīvdienas Ibicā +26 Skatīties vairāk

“Ir mirkļi, kad vēlos vēl desmit bērnus, un tad ir rīti, kad visi raud un es nodomāju: “Okei, ar mums sešiem ir gana.” Klausieties, par tēti kļuvu, kad man bija 35 gadi, un tas nav tas pats, kā būt tēvam 48 gados. Vajag enerģiju. Ticiet man, esmu spēcīgs un veselīgs – vienlaikus turu divus mazuļus, ratiņus un mugursomu –, un tas ir daudz. Tā ir milzīga atbildība,” secinājis mūziķis.

Uzvarēti bērni

Netipiski daudziem vientuļajiem tēviem mūziķis Usher ir ieguvis 100 % aizbildniecību par saviem diviem dēliem. Pirms izšķirties no sievas Tamekas Fosteras, viņš pavadīja trīs gadus ilgās cīņās par aizbildniecību, un to ieguva, kad tiesnese paziņoja, ka bērnu mātei nav saiknes ar bērniem un viņa pati esot emocionāli nestabila. Ašers Raimonds V un Navijds Elijs Reimonds ir 14 un 15 gadu veci un vēl aizvien dzīvo kopā ar tēti. Un 2020. gadā mūziķis, būdams attiecībās ar menedžeri Dženu Goikoečeu, kļuva par tēti arī meitai Sovereinai, un šobrīd gaida vēl vienu mazuli. “Viena no dzīves neticamākajām pieredzēm ir ieguldīt visu savu enerģiju, lai nodrošinātos, ka izaudzini brīnišķīgus jaunus vīriešus,” tāds esot bijis vientuļā tēva Usher mērķis.

Skolotāji

Kolins un Henrijs. (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

Aktieris Kolins Farels viens pats audzina divus dēlus – 17 gadu veco Džeimsu un 11 gadu veco Henriju, kuri katrs ir no savas mātes. Un dara to ļoti atbildīgi – Džeimsam ir diagnosticēta ļoti reta neiroģenētiska slimība (Angelman sindroms), kas nozīmē attīstības traucējumus un komunikācijas trūkumu. Farels ir izvēlējies visu savu laiku veltīt dēliem, nemeklēt jaunas romantiskas attiecības, uzstāties dažādos medicīnas kongresos un finansēt attiecīgus fondus. “Mani bērni ir mani skolotāji, manu baiļu un nepašpārliecinātības avoti. Bērni ir dzīvē galvenais, salīdzinājumā aktiera karjera nav nekas. Būt par tēvu šiem diviem puikām ir visgrūtākais, visvairāk atalgojošais, visnozīmīgākais un vissvarīgākais, ko esmu darījis,” atzīst Kolins un uzsver, ka lielākoties viņš pat nesaprotot, ko dara un vai to dara pareizi.

Katram sava dzīve

Aktieris Džeimijs Fokss ir divu meitu – Korīnas (1994) un Annailisas (2009) – tēvs, ar kuru mātēm aktierim nekad nav bijušas publiskas attiecības vai laulība (arī viņu identitāte nav zināma). “Neraugoties uz to, vai esi slavenība vai persona, kas strādā no pulksten deviņiem līdz pieciem, audzināšanas process ir identisks. Galvenais ir būt tuvam bērniem un likt viņiem saprast, ka esi šo to dzīvē pieredzējis un spēj viņiem palīdzēt, bet necensties dzīvot viņu vietā,” viedi paziņojis aktieris.

Palīdzēt un vadīt

Idriss Elba un viņa ģimene. (Foto: David Fisher/Shutterstock/ Vida Press)

Britu aktieris Idriss Elba ir bijis trīs reizes precējies, un viņam ir divi bērni – meita Isana (2002) no pirmās sievas un dēls Vinstons (2014) no bijušajām attiecībām. Gadiem ilgi viņš dzīvē spēlēja vientuļā tēva lomu meitai Isanai un apgalvoja: lai arī tas ir smags darbs, tā esot būtiska viņa dzīves daļa. “Lai cik jauki ir būt aizņemtam un strādāt, bērni paši sevi neuzaudzinās. Ir jābūt klāt un jāpalīdz,” atzinis Elba.

Vislabākais

Maikls un viņa bērni. (Foto: Mcp/Shutterstock/ Vida Press)

Nenoliedzami, slavenākais no visiem vientuļajiem tēviem reiz bija nelaiķis mūziķis Maikls Džeksons, kas kopš izšķiršanās ar sievu Deboru Džennu Rovu 1999. gadā viens pats audzināja bērnus Prinsu un Parisu. Intervijās mūziķis nerimstoši atkārtoja, ka saviem bērniem vēl pašu labāko, un, to darot, pats sevi šaustīja: “Domāju par bērniem un to, ko vēlos, lai viņi pieaugušā vecumā par mani domātu. Gribu, lai viņi atceras, ka vienmēr vēlējos viņus sev blakus, ka viņus vienmēr liku pirmajā vietā. Ja nu viņi pieaugs un ienīdīs mani par to, ka manas izvēles ir ietekmējušas viņu jaunību?”

Gandrīz kā sniedzot atbildi uz minēto, tēta bērēs 2009. gadā meita Parisa, kurai bija tikai 11 gadu, visus aizkustināja ar vārdiem: “Papucītis bija labākais tēvs, ko vispār var iztēloties.”