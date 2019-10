Savulaik Eltons un Maikls bijuši labi draugi, taču, Džeksonam pieaugot, viss mainījies. "Es pazinu Maiklu, kopš viņš bija 13, 14 gadu vecs," teikts topošās grāmatas "Me" fragmentā, ko publicējis izdevums "The Independent". "Viņš bija apburošākais puisītis pasaulē. Bet gāja gadi un viņš attālinājās no pasaules un realitātes - gluži kā savulaik Elviss Preslijs," raksta Džons.

"Dievs vien zina, kas darījās viņa galvā, un Dievs vien zina, ar kādām zālēm viņš tika piepumpēts, bet ik reizi, kad vēlākos gados viņu satiku, es nodomāju, ka nabaga puisis pavisam izkūkojis prātu," atminas Eltons, piebilstot: "Viņš patiešām bija garīgi slims, bija nepatīkami uzturēties ar viņu kopā. Tas bija tiešām ļoti skumji."

Eltons atceras gadījumu, kad bija uzaicinājis uz vakariņām viesus, viņu vidū arī Maiklu Džeksonu. Taču popzvaigzne pat neko nav ēdis, ātri vien piecēlies no galda un aizgājis. Pēcāk viesi pamanījuši, ka Maikls devies pie mājkalpotājas un viņas 11 gadu vecā dēla. "Nezinu, kāda iemesla pēc, bet izskatījās, ka pieaugušo kompānijā viņš pavisam nespēj iejusties," tā Džons.

Maikls Džeksons, kas jau dzīves laikā tika apsūdzēts pedofilijā, viņsaulē aizgāja pirms desmit gadiem. Un šogad lielu ažiotāžu sacēla dokumentālā filma par Maiklu Džeksonu "Leaving Neverland". Divi vīrieši filmas veidotājiem beidzot saņēmušies atklāt šokējošus faktus par to, kā dziedātājs viņus seksuāli izmantojis, kad viņi vēl bijuši mazi, nevainīgi bērni.

Filmā ir detalizēts stāsts, kas atklāj Džeksona personības melno pusi - par to, kā dziedātājs piespieda puikas gulēt kopā ar viņu, nodarboties ar seksu, skatīties pornogrāfiju un citādi apmierināt viņa seksuālās vajadzības, kā arī gudri izmantoto stratēģiju, kā to visu paturēt noslēpumā.

Šīs četru stundu garās filmas sižeta pamatā ir Veida Robsona un Džeimsa Seifčaka stāstītais. Viņi tiek uzskatīti par galvenajiem upuriem Maikla Džeksona pedofilijas skandālā. Popmūzikas karalis savulaik viņus dēvējis par saviem „mazajiem draugiem”.

Mūziķis ar mazajiem zēniem esot rīkojis orģijas (filmā par tām stāsta līdz nelabumam detalizēti) un noskaņojis savus upurus pret viņu vecākiem un draugiem. Viņš esot bērniem mācījis ienīst visu un visus, kas atrodas ārpus Nekurzemes robežām.

Mūziķis piedevām esot rīdījis zēnus vienu pret otru. Kad viņa „jaunie draugi” paaugušies un vairs nav raisījuši interesi, puišiem likts noprast: tu vairs neesi īpašs, atdod vietu tiem, kuri ir mazāki. Šo un citus faktus filmā izklāsta Robsons.

Cietušie arīdzan stāsta, kā Džeksons puišeļiem dāvinājis juvelierizstrādājumus apmaiņā pret „abpusējiem glāstiem”. Savukārt ar vienu no zēniem viņš pat izspēlējis fiktīvas kāzas. Pieaugušais dziedātājs un bērns apmainījušies zvērestiem, un Džeksons savam izredzētajam esot pirkstā uzvilcis gredzenu.

Kritiķi filmu „Leaving Neverland” nodēvējuši nevis par dokumentālo, bet gan par šausmu filmu. „Tā ir kā auksta duša. Mums nevienam nebija taisnība, kad aizstāvējām Maiklu Džeksonu. Viņš patiešām bija pedofils,” raksta kino kritiķe Mara Reinšteina no izdevuma „US Weekly”.

Taču Džeksona ģimene skarbi nokritizējusi telekompāniju HBO par šādas filmas radīšanu un demonstrēšanu. Maikla brāļadēls Tadžs Džeksons savas dusmas paudis „Twitter”, nodēvējot Robsonu un Seifčaku par „krāpniekiem”.