Šodien 05:55
TESTS: mākslīgā intelekta ģenerēts foto vai patiess attēls? Pārbaudi savas spējas
Mākslīgā intelekta (MI) attēlu kvalitāte nepārtraukti uzlabojas, un šobrīd jau labākos attēlus ir gandrīz neiespējami atšķirt no īstām fotogrāfijām. Taču bieži vien ir dažas nianses, kas tos nodod. Noskaidro, cik labi tu spēj atšķirt patiesu attēlu no tāda, kas radīts ar MI palīdzību!
- Rādītājs var būt perfekcionisms. Ja katastrofā cietusi persona vai politiķis debatēs šķiet attēlots pārāk nevainojami – piemēram, ar perfekti gludu ādas tekstūru un lieliski ieveidotiem matiem – tas var norādīt, ka attēls ir digitāli ģenerēts. Tāpat MI klātbūtni var liecināt nepilnības sīkās niansēs, piemēram, ja cilvēks ir attēlots ar sešiem pirkstiem vai starp briļļu rāmjiem redzams taisns savienojums, u.t.t.
- Pievērs uzmanību ēnojumam. MI ģenerētajos attēlos bieži tiek ignorēti fizikas un ģeometrijas likumi – mākslīgais intelekts ne vienmēr ņem vērā, kā reālajā pasaulē darbojas gaisma, perspektīva un ēnas. Tā rezultātā attēlos bieži var novērot nepareizus ēnojumus, kas virzās uz dažādām pusēm, vai atspulgus, kas šķiet pārāk nevainojami un nedabiski.
- MI mēdz kļūdīties kontekstā. MI ģenerētie attēli bieži tiek veidoti, balstoties uz vizuāliem paraugiem, taču mākslīgais intelekts ne vienmēr spēj pilnībā izprast reālās pasaules kontekstu. Rezultātā tas var radīt attēlus, kas sākotnēji šķiet pārliecinoši, bet, rūpīgi aplūkojot, kļūst skaidrs, ka tajos kaut kas nav pareizi. Piemēram, manipulētos vēstures attēlos var būt redzamas ierīces, kas tajā laikā vēl nebija izgudrotas, vai fotoattēlos no protestiem ārvalstīs cilvēki var būt tērpušies neatbilstoši laikapstākļiem, gadalaikam vai kultūras iezīmēm.
- MI bieži nespēj precīzi atveidot autentisku cilvēku uzvedību. Pūļu attēlos MI var radīt cilvēkus, kuri izskatās pārāk līdzīgi viens otram – viņi var būt ģērbušies vienādi, izrādīt līdzīgas emocijas un piederēt vienai vecuma grupai.
- Ja rodas šaubas, pārbaudi attēlus. Ja tev ir šaubas par kāda foto autentiskumu, vari to augšuplādēt sava pārlūka meklētājā un pārbaudīt, vai tas ir publicēts uzticamos avotos. Tāpat vari izmantot vairākus bezmaksas rīkus, piemēram, "Zargo Image Detector" vai "Deep AI Image Detector", lai noskaidrotu, vai attēls ir īsts vai radīts ar MI palīdzību. Tomēr jāņem vērā, ka šie rīki ne vienmēr spēs atpazīst profesionāļu ģenerētus attēlus.
- Uzticies pārbaudītiem medijiem. Mūsdienās par galveno platformu, kur tiek publicēts MI ģenerēts saturs, ir kļuvuši sociālie tīkli. Ja tev radušās šaubas par kāda foto autentiskumu, pārbaudi, vai tas ir publicēts uzticamos medijos, kuri pirms publikācijām veic nepieciešamās pārbaudes.
