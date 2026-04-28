Princis Harijs parāda savu cilvēcīgo pusi: lidojuma laikā mierina sērojošu sievieti
Princis Harijs sniedzis mierinājumu bēdīgai sievietei, kad ar komerciālo pasažieru reisu mēroja ceļu atpakaļ uz ASV. Sēdvietu konfigurācija pirmajā klasē nozīmēja, ka Saseksas hercogs atradās blakus citam pasažierim, nevis līdzās sievai Meganai Mārklai.
Austrāliete Džastīna Parkhērsta ceļoja atpakaļ uz ASV pēc tam, kad Austrālijā bija apmeklējusi savas vecmāmiņas bēres. Viņai negaidīti piedāvāja vietu pirmajā klasē, kad sieviete ar “American Airlines” mēroja ceļo no Sidnejas uz Losandželosu.
Iekārtojoties jaunajā vietā, viņa atklāja, ka ir nosēdināta tieši blakus Saseksas hercogam 15 stundu ilgajā lidojumā. Parkhērsta par negaidīto sastapšanos dalījās savā “Facebook” lapā, kur publiskoja kopīgu fotogrāfiju ar smaidošu princi. Sēdvietu izkārtojums premium klasē paredzēja Harijam vietu vidējā rindā, bet viņa sieva Megana Mārkla sēdēja atsevišķā sēdvietā viņam pretī. Tas nozīmēja, ka hercogs bija līdzās citam pasažierim, nevis blakus hercogienei.
Parkhērsta parādīja shēmu, kas ilustrēja viņu tuvumu lidojuma laikā, kur sēdvietas bija pārvēršamas pilnībā horizontālās guļvietās. Viņa arī norādīja, ka kopā ar karalisko pāri ceļoja drošības dienesta darbinieki. "Viņa sieva bija pretim viņam, bet pāra apsardzes darbinieki tieši aiz viņiem," rakstīja pasažiere. Pāris tobrīd atgriezās Kalifornijā pēc vizītes Austrālijā.
Prinča Harija un Meganas Mārklas vizīte Austrālijā 2026. gada aprīlī
Kad Parkhērsta apsēdās ierādītajā vietā, asaras ritēja pār viņas vaigiem, jo sieviete joprojām bija emocionāli sagrauta pēc atvadām no savas vecmāmiņas. "Es pat nepamanīju, kas sēž blakus, līdz viņš sāka pielāgot savu vietu ērtākai sēdēšanai. Tas bija princis Harijs," viņa atcerējās. Vēlāk uzsāktajā sarunā Parkhērsta 41 gadu vecajam hercogam atzinusi, ka viņas vecmāmiņa būtu cilvēks, kuram visvairāk būtu gribējusi pastāstīt par šo neparasto tikšanos. Harija atbilde bija aizkustinoša un mierinājumu sniedzoša. "Viņa jau zina," sacījis princis.
Parkhērsta uzskata, ka viņas vecmāmiņa varētu būt sarūpējusi šo satikšanos no aizsaules. Vietas maiņa notikusi pēdējā brīdī. Sākotnēji Parkhērsta un viņas vīrs bija plānojuši lidot dienu iepriekš, bet tad atcēluši lidojumu par vienu dienu.
“Mēs bijām rezervējuši lidojumu piektdienā, bet pēdējā brīdī izlēmām pagaidīt vēl vienu dienu, un šo izmaiņu veicām vēlu ceturtdienas vakarā,” viņa paskaidroja. Kad viņai jautāja par karaliskajiem līdzbiedriem, Parkhērsta sirsnīgi izteicās par šo satikšanos. "Es varu jums pateikt, ka viņš bija ļoti jauks, un viņa sieva arī. Viņi bija laipni pret visiem un viens pret otru," apliecināja sieviete.