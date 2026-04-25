Rianna uzspridzina internetu ar fotogrāfijām, kurās redzama krūšturī un svārkos, kas atkailina sēžamvietu
Barbadosā dzimusī popzvaigzne Rianna (38) satricinājusi internetu ar pikantiem attēliem, kuros redzama krūšturī un svārkos, kas atklāj vairāk, nekā ierasts.
Ceturtdien popzvaigzne savā “Instagram” profilā publicēja vairākas izteiksmīgas fotogrāfijas. Hita “Diamonds” izpildītāja pozēja sarkanā, ziedu raksta apakšveļas komplektā no savas vasaras kolekcijas “Savage X Fenty”. Dizainere pati demonstrēja šos izstrādājumus: krūšturi, stringu biksītes un mini svārkus ar pikantu izgriezumu aizmugurē, kas atklāja vairāk, nekā parasti pieklātos.
Fani bija sajūsmā un apbēra dziedātāju komplimentiem. “Viņa nekad agrāk nav bijusi tik seksīga”, “Par tik karstu izskatu viņu vajadzētu arestēt” – slavēja pielūdzēji. Pati Rianna pie attēlu sērijas pievienojusi parakstu: “Mežonīga vasara tuvojas… @SavageXFenty Monamour kolekcija jau pieejama savagex.com.”
Šo ierakstu ar “patīk” sirsniņu atzīmējusi arī kolēģe popzvaigzne Ariana Grande. Savukārt dziedātāja un aktrise Kristīna Miliana rakstīja: “Ooop, viņa ar jums nejoko. Tas ir nopietni.” Un savu ierakstu papildināja ar liesmas emocijzīmi. Savukārt Golnesa Garačedāgi jeb GG no realitātes šova “Shahs Of Sunset” piebilda: “Man telefons izkrita no rokām!!!!! Par šādu Ugunīgumu vajag brīdināt!!! Mamma Riiiiii.”
Rianna ir zīmola “Savage X Fenty” dibinātāja. Šo apakšveļas zīmolu viņa radīja 2018. gadā. Lai gan 2023. gadā popzvaigzne atkāpās no izpilddirektores amata, viņa joprojām ir līdzīpašniece un valdes priekšsēdētāja, ziņo “Vogue”. Zīmols ir pazīstams ar plašu izmēru klāstu un tā tirgus vērtība sasniedz vienu miljardu dolāru.
Popzvaigzne šīs ugunīgās bildītes publiskojusi dienu pēc viņas partnera publiskajiem izteikumiem par viņu. A$AP Rocky atzina, ka Rianna ir “ļoti mainījusies” kopš kļuvusi par māti. Pāris audzina trīs bērnus — dēlus RZA (3) un Raiotu (2), un meitu Rokiju, kura pasaulē nāca aizvadītā gada septembrī. Rokijs pastāstīja, ka viņu attiecības pēdējos gados ir mainījušās, taču Rianna “vienmēr bijusi īpaša”.
Intervijā žurnālam “W” viņš sacīja: “Viņa ir ļoti mainījusies, jo šajā laikā ir kļuvusi par māti, un tas, protams, maina cilvēku. Bet šī sieviete vienmēr ir bijusi burvīga. Filozofiskā ziņā veids, kā viņa dzīvo un domā, ir citā līmenī. Viņa ir visšarmantākā un patiesākā persona pasaulē. Viņas enerģija ir neatkārtojama. Es viņu burtiski dievinu.”
Rokijs arī pastāstīja par viņu iemīļotajām kopīgajām nodarbēm. “Mums ir daudz kopīgu interešu. Mēs bijām aizrāvušies ar dokumentālajām filmām, piemēram, par Bobu Mārliju. Kopā skaitītes filmas ir tik forši. Mēs, šķiet, esam noskatījušies “El Cantante” vismaz 15 reizes.”
Mūziķis iepriekš arī atzinis, ka viņi apzināti cenšas saglabāt attiecībās dzirksti — turpina “iet uz randiņiem” un “būt viens otram kā draugi”, neskatoties uz vecāku pienākumiem. Raidījumā “The Ebro Show” viņš teica: “Attiecības ir jāuztur dzīvas. Jāturpina iet uz randiņiem. Jāturpina būt draugiem. Mēs metam kauliņus, spēlējam kārtis… viņa, starp citu, šmaucas. Es viņu mīlu no visas sirds. Mums jāturpina uzturēt šo noskaņu – citādi, kāda gan būtu jēga?”
Rokijs arī atzina, ka kļūšana par meitas tēvu padarījusi viņu “ļoti jūtīgu”. Reperis atzina: “Es jūtos kā no jauna piedzimis. Viņai ir tikai četri mēneši, bet, kad viņa uz mani paskatās… es izkūstu. Es jau esmu iemīlējies viņas mātē, bet tagad iemīlos no jauna.” Rokijs arī apliecināja, ka kļūšana par meitas tēvu vairojusi viņa cieņu pret sievietēm. “Tā tikai aug,” viņš paskaidroja. “Es ļoti cienu mātes — to, kam viņas iziet cauri, kā mainās viņu ķermenis… un tagad pašam ir meita — tas ir prātam neaptverami. Viņa izskatās gluži kā es. Viņa ir meitenes versija man pašam.”