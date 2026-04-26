FOTO: “Pludmales patruļas” zvaigzne Nikola Egerta atklāti parāda vēža ārstēšanas atstātās rētas
Seriāla “Pludmales patruļa” zvaigzne Nikola Egerta vietnē “Instagram” atrādījusi rētas, kas palikušas no viņas ilgstošās cīņas ar vēzi.
54 gadus vecā aktrise fotogrāfijā bija tērpusies saplēstos zilos džinsos un baltā bezlencīšu mežģīņu korsetē, tēlu papildinot ar vairākām zelta kaklarotām. Parakstā viņa filozofiski izteicās par sērām. “Sēras var rasties dažādās dzīves situācijās, taču zini — tas nav pastāvīgs esības stāvoklis.”
Nikolas draugi un fani steidza komentāros paust atbalstu. Aktrise, seriāla "Amulets" zvaigzne Alisa Milano rakstīja: “Neprātīgi skaista, un es tevi mīlu,” savukārt kāds fans piebilda: “Man šķiet, ka tagad tu esi vēl skaistāka nekā jaunībā.”
“Tu izskaties lieliski, Nikola!” rakstīja trešais komentētājs, bet vēl kāds piebilda: “Skaistāka nekā jebkad!”
Nikola par otrās stadijas kribriformās karcinomas krūts vēža diagnozi paziņoja 2024. gadā. Viņa izgāja astoņus mēnešus ilgu ķīmijterapiju un staru terapiju, bet 2025. gada augustā viņai tika veikta mastektomija un krūts rekonstrukcija.
“Mēs varam ļauties savām bailēm un trauksmei vai arī ar drosmi pieņemt šo lielo nezināmo,” viņa rakstīja sociālajos tīklos. “Kāds ceļojums. Analīžu rezultāti uzrādīja agrīnas pazīmes par iespējamu jaunu vēzi. Esmu pateicīga saviem ārstiem, ka viņi mani tik rūpīgi uzrauga. Pilnīga histerektomija novērš vismaz septiņu dažādu vēža veidu risku.”
Fotogrāfijā Nikola pacēla melno T-kreklu, lai parādītu rētas abās vēdera pusēs, kas palikušas pēc histerektomijas. Viņa pirmo reizi saprata, ka kaut kas nav kārtībā, kad sajuta “briesmīgas sāpes” krūtī un piedzīvoja pēkšņu svara pieaugumu, pirms viņai tika paziņota diagnoze.
“Kad uzzināju diagnozi, es jutos viena. Tas bija brīdis, kurā īsti nebija neviena cita, kas ar to saskartos, izņemot mani,” sacīja blondā skaistule. “Man pašai ar to bija jātiek galā, pašai tas bija jāiziet, pašai tam jāiziet cauri — un tikai es to varēju izdarīt,” viņa turpināja. “Tas bija brīdis, kad šķita, ka neviens cits neko tavā labā nevar izdarīt. Tagad tas ir starp mani un manu ķermeni.”
Nikola 2024. gada martā pirms ķīmijterapijas sākšanas noskuva galvu, un viņai palīdzēja jaunākā meita Kīgana. Vecāko meitu Dilinu viņa audzina no attiecībām ar bijušo partneri Džastinu Herviku, savukārt Kīganas tēva identitāti Nikola līdz šim nav atklājusi.
Aktrise kļuva pazīstama, kad divas sezonas seriālā “Pludmales patruļa” atveidoja Sameru Kvinu līdzās Deividam Haselhofam un Pamelai Andersonei. Viņa seriālā piedalījās divas sezonas un kļuva par vienu no skatītāju iemīļotākajām varonēm, pateicoties savai maigajai, bet apņēmīgajai personībai.
Pēc “Pludmales patruļas” Egerte turpināja filmēties dažādos televīzijas seriālos, tostarp “Precējies...ir bērni”, “Boy Meets World”, “Gilmore Girls” un citos. Vēlāk aktrise sāka jaunu uzņēmējdarbību – saldējuma busiņa zīmolu “Scoops”.
2018. gadā Egerte nonāca virsrakstos ar publisku apsūdzību pret aktieri Skotu Beio, savu bijušo kolēģi. Viņa paziņoja, ka Beio viņu seksuāli izmantojis, sākot no 14 gadu vecuma. Beio apsūdzības noraidīja, un lieta netika virzīta tālāk ierobežojumu termiņa dēļ.
Egerte atklāti atzina, ka pati pameta “Pludmales patruļu”, bet vēlāk sapratusi, ka “bēgšana neko neatrisina”: “Es toreiz bēgu no tā visa, bet tajā pašā laikā – es neko nenožēloju. Es neticu nožēlām.”