Ar ko Adrians Grenjē nodarbojies 20 gadus pēc “Sātans Pradas brunčos” un kāpēc neparādīsies filmas turpinājumā
Vērīgākie fani pamanījuši, ka gaidītajā filmas “Sātans Pradas brunčos” turpinājumā nebūs redzams viens no oriģinālās filmas tēliem — Endijas Saksas bijušais draugs Neits, kuru atveidoja Adrians Grenjē. Daudziem tas raisījis jautājumus ne tikai par viņa neparādīšanos turpinājumā, bet arī par to, ko aktieris darījis pēdējos 20 gadus kopš filmas iznākšanas.
Dzimis 1976. gada 10. jūlijā, Adrians Grenjē ir labi zināms aktieris un producents, kuru vislabāk pazīst pēc lomām tādos projektos kā “Sātans Pradas brunčos” un “Entourage”. Viņš divreiz nominēts Montekarlo TV festivāla balvai kategorijā Labākais aktieris, kā arī trīsreiz saņēmis "Teen Choice Awards" nominācijas par lomu seriālā “Entourage”.
Adrians sāka savu ekrāna karjeru 1997. gada filmās “Hurricane Streets” un “Arresting Gena”. Viņš piedalījies arī divām “Oskara” balvām nominētajā filmā “A.I. Artificial Intelligence”, kur spēlēja kopā ar Džūdu Lovu un Heiliju Džoelu Osmentu.
No 2004. līdz 2011. gadam Adrians filmējās 96 sērijās seškārtējā “Emmy” balvas ieguvēja komēdijdrāmā “Entourage”, atveidojot galveno varoni Vinsu Čeisu.
Aktiera slavenākā loma, visticamāk, ir Endijas Saksas arvien neapmierinātākais draugs Neits. Filmas gaitā Neits regulāri kritizē pārmaiņas, ko Anne Hatavejas atveidotā Endija ievieš savā dzīvē un personīgajā stilā. Galu galā abi izšķiras, lai gan filmas noslēgumā šķiet, ka izlīgums noteikti bija iespējams, pat ja viņu attiecības vairs nebūtu tik siltas kā sākumā.
Adrians atklāti runājis par to, ka neatgriezīsies ļoti gaidītajā “Sātans Pradas brunčos” turpinājumā, sakot: “Protams, bija vilšanās, ka nesaņēmu zvanu par piedalīšanos turpinājumā, taču es arī saprotu, ka pret Neitu kā tēlu ir bijusi zināma negatīva reakcija, tāpēc tam varētu būt kāda saistība.”
Neits internetā kļuvis par pretrunīgi vērtētu tēlu, un daudzi fani kritizējuši viņa egoistisko uzvedību un nostāšanos pret Endijas jauno karjeru modes pasaulē. Tiek pieļauts, ka tieši tas ir iemesls, kāpēc Endijas bijušais draugs netiks atgriezts turpinājumā.
Šobrīd Adrians bauda dzīvi kopā ar sievu Džordanu un abu diviem dēliem lielā saimniecībā netālu no Ostinas, Teksasā. Pāris uz šo īpašumu, kas vienlaikus kalpo arī kā savvaļas dzīvnieku patvērums, pārcēlās 2020. gada augustā.
Tomēr aktieris nav pilnībā pametis karjeru. Pēdējo piecu gadu laikā viņš strādājis pie vairākiem projektiem, tostarp miniseriāla “Clickbait” (2021), televīzijas filmas “Cipher” (2022) un 2026. gada īsfilmas “Self Custody”. Viņam paredzēta loma arī 2027. gada romantiskajā komēdijā “You, Always”.