Pēdējās dienās vēl kala lielus plānus, bet traģēdija notika pēkšņi: atklājas jaunas detaļas par Patrika Muldūna nāvi
Vēl tikai dažas dienas pirms nāves aktieris un producents Patriks Muldūns dzīvoja ierastajā straujajā ritmā, plānoja tuvākos ceļojumus un strādāja pie jauniem projektiem. Taču viss beidzās vienā acumirklī — 57 gadu vecumā pēkšņi mūžībā devās zvaigzne, kuru skatītāji atceras no seriāliem “Mūsu dzīves dienas” un “Melrose Place”. Tagad atklājas arvien jaunas detaļas gan par viņa pēdējām dzīves stundām, gan veselības problēmām, par kurām līdz šim publiski gandrīz nekas nebija zināms.
57 gadus vecais aktieris nomira Beverlihilsas mājās, kur dzīvoja kopā ar savu partneri Mirjamu Rotbarti, ar kuru bija attiecībās divus gadus, pastāstīja viņa māsa Šana Muldoona-Zapa.
Aktieris kopā ar Rotbarti iedzēra kafiju un pēc tam devās dušā. Pēc brīža Rotbarte iegāja vannasistabā un atrada viņu bez samaņas uz grīdas. “Viņai vienkārši šķita, ka viņš tur ir mazliet par ilgu — droši vien apmēram 10 minūtes. Tāpēc viņa iegāja iekšā, un viņš gulēja uz grīdas un neelpoja,” atklāja Šana.
“Viņa piezvanīja uz 911 un mēģināja viņu atdzīvināt, pēc tam ieradās mediķi. Mani vecāki bija pie mums mājās, jo mēs visi dzīvojam Losandželosā, un mēs visi turp aizskrējām. Bet līdz brīdim, kad mēs ieradāmies, viņš jau bija miris.”
Šana pastāstīja, ka viņu tēvs steigā, cenšoties nokļūt pie Muldūna, guva traumu un tagad atrodas slimnīcā. “Mans nabaga tēvs ieskrēja mājā, lai viņu redzētu, pakrita un salauza plecu. Tas viss ir vienkārši neprātīgi,” viņa sacīja.
Šana piebilda, ka viņas brālis bija neticami labā fiziskajā formā, bieži skrēja, nodarbojās ar cīņas mākslām un apmeklēja sporta zāli, tāpēc viņa nāve šķita kā “neticams murgs”.
Viņa pieļāva, ka sirdslēkmi varētu būt veicinājis augstais stresa līmenis Holivudā, atklājot, ka viņš dzīvoja ļoti straujā ritmā un jau nākamnedēļ plānoja doties uz Austrāliju, bet vēl pēc nedēļas — uz Senbartelmī salu.
Nesen arī Patrika Muldūna tuvs draugs pirmoreiz atklāti izteicās par aktiera veselības problēmām.
“Daily Mail”, atsaucoties uz informētiem avotiem, ziņoja, ka Muldūns bija lieliskā fiziskajā formā pēc tam, kad bija ticis galā ar saviem dēmoniem.
Draugi bažījas, ka “trakā ballēšanās 90. gados”, kad viņš filmējās “Mūsu dzīves dienās”, varēja radīt veselības problēmas, kas vēlāk noveda pie viņa šokējošās nāves. Kāds tuvs draugs apgalvoja, ka “viņš centās slēpt savus ieradumus”.
Draugs sacīja: “Seriāla “Mūsu dzīves dienas” komandā bija atklāts noslēpums, ka Patrikam bija atkarības problēmas. Viņš bieži ieradās darbā ar paģirām. Dažkārt viņš nespēja atcerēties savas rindas, un vienu un to pašu ainu nācās filmēt atkal un atkal. Reizēm pat piecas vai sešas reizes.”
Avots turpināja, ka Patriks centās slēpt savus ieradumus, taču tas kļuva “aizvien acīmredzamāk”.
Tuvais draugs piebilda: “Viņu izsauca pie vadības, kas viņam jautāja, kas notiek. Viņš teica, ka cenšas tikt skaidrībā un lūdza dot viņam iespēju. Viņš turējās virs ūdens, pateicoties savam izskatam un harismai. Viņš teica, ka viss kļuva sliktāk laikā, kad viņš uzstājās ar savu grupu “The Sleeping Masses”.”
Muldūns atveidoja Ostina Rīda lomu seriālā “Mūsu dzīves dienas” no 1992. līdz 1995. gadam un atgriezās šajā lomā arī no 2011. līdz 2012. gadam. Viņš bija redzams arī seriālā “Melrose Place”, kur atveidoja ļaundari Ričardu Hārtu.
Uz lielā ekrāna aktieris bija redzams 1997. gada filmā “Zvaigžņu karavīri”, savukārt viņa jaunākā filma — krimināltrilleris “Netīras rokas” — plānota izlaišanai šā gada beigās.
Muldūns bija arī vairāku filmu izpildproducents, tostarp “The Tribes of Palos Verdes”, “Arkansas”, “Marlowe”, “The Card Counter”, “The Dreadful”, “Riff Raff” un, visnesenāk, “Kockroach”.