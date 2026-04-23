Klajā nākusi bundzinieka Paula Pokratnieka starptautiskā trio "Pulse Trio" vinila plate "now is all we have"
Džeza mūzikas izdevniecības "Jersika Records" paspārnē izdota bundzinieka Paula Pokratnieka oriģinālmūzikas plate “now is all we have”, kas ieskaņota kopā ar somu basistu Olli Rantala un zviedru pianistu Fabian Kallerdahl.
"Tas pats par sevi jau ir iemesls svinēt un būt pateicīgiem – ka džeza grupa mūsdienās, saglabājot to pašu sastāvu, izdod savu otro albumu. Tik daudzi projekti ir kā all-star jeb viena koncerta vai viena albuma sadarbības. Tie var būt lieliski, bet bieži tajos pietrūkst tās ģimeniskās sajūtas – komunikācijas un uzticēšanās dziļuma, kas rodas tikai, gadiem esot kopā gan uz skatuves, gan ārpus tās. Kā tas kādreiz bija," stāsta Pauls Pokratnieks.
“Pulse Trio” dalībnieki Fabians, Olli un Pauls sāka spēlēt kopā pirms septiņiem gadiem, kad satikās Gēteborgā, Zviedrijā. “now is all we have” ir viņu otrais albums, kas seko 2022. gada debijas albumam “The End Is The Beginning” (izdevējs – “Hoob Records”).
“Par spēju pieņemt šo brīdi - par apziņu, ka tas, kas mums ir tagad, ir pietiekami. Protams, mēs visi ceram uz labāku nākotni un vēlamies nemēģināt atkārtot pagātnes kļūdas, bet vienlaikus izvēlamies šo mirkli pieņemt ar atvērtām rokām,” turpina Pauls Pokratnieks.
Albuma ieraksts veikts pilnīgi analogi, uz lentes, skaņu režisora Mārtiņa Krastiņa vadībā “Jersika Records” studijā, Rīgā. Skaņu plates vāka dizainā izmantotas fotogrāfu Erik Petterson Sjoqvist un Oskara Upenieka fotogrāfijas, bet dizainu veidojuši brāļi Edgars un Mareks Ameriki.
Jaunā vinila plate šonedēļ tiks prezentēta pasaulē vadošajā džeza industrijas izstādē “Jazzahead 2026” Brēmenē. Plati var iegādāties mūzikas veikalos, kā arī izdevniecības “Jersika Records” mājas lapā vai “Bandcamp” platformā. Albums noklausāms arī populārākajās straumēšanas vietnēs.
