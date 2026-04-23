"Latvija pirmajā vietā" prasa Siliņai skaidrot JV politiķu dalību seminārā Itālijā
Opozīcijā esošā "Latvija pirmajā vietā" (LPV) iesniegusi pieprasījumu Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV), prasot skaidrojumu par "Jaunās vienotības" (JV) politiķu dalību seminārā Itālijā.
LPV apgalvo, ka Siliņa esot organizējusi ministru un citu JV biedru dalību Konrāda Adenauera fonda rīkotā un pilnībā apmaksātā pasākumā Itālijā.
Opozicionāru traktējumā, apspriestie jautājumi esot bijuši tieši saistīti ar amatpersonu dienesta pienākumiem.
LPV prasa, vai brauciena laikā tika izmantoti valsts nodrošinātie resursi, piemēram, apsardze, sakaru līdzekļi, komandējuma naudas vai dienas naudas.
Virkne "Vienotības" līderu kopīgi atlido no Milānas
Iepriekšējās nedēļas izskaņā acīs iekrita kāda grūti nepamanāma sakritība – Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) vienlaikus piešķīra atvaļinājumus virknei savas ...
LPV arī prasa, vai starp pasākuma dalībniekiem bija personas, kuras nav valsts amatpersonas vai partijas biedri, bet sniedz sabiedrisko attiecību, komunikācijas vai vēlēšanu stratēģijas pakalpojumus JV vai tās biedriem.