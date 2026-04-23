Iveta Derkusova kļuvusi par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktori
Foto: Mārtiņš Ziders
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju turpmāk vadīs līdzšinējā muzeja direktores vietniece krājuma darbā, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Iveta Derkusova
Iveta Derkusova kļuvusi par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktori

Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (LNMM) turpmāk vadīs līdzšinējā muzeja direktores vietniece krājuma darbā, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Iveta Derkusova, informēja Kultūras ministrijas (KM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.

Iveta Derkusova kļuvusi par Latvijas Nacionālā māk...

Derkusova 11 gadus ir bijusi LNMM direktores vietniece krājuma darbā, savukārt trīs gadus viņa kā padomes priekšsēdētāja vada Latvijas Muzeju padomes darbu.

Foto: Mārtiņš Ziders
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju turpmāk vadīs līdzšinējā muzeja direktores vietniece krājuma darbā, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Iveta Derkusova
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju turpmāk vadīs līdzšinējā muzeja direktores vietniece krājuma darbā, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Iveta Derkusova

Iepriekš Derkusova LNMM veikusi izstāžu kuratores un pētnieces darbu, īpaši pievēršoties Gustava Kluča daiļradei. Tāpat viņa bijusi LNMM direktores vietniece administratīvajā darbā, kā arī pildījusi muzeja Latvijas grafikas kolekcijas glabātājas pienākumus.

Foto: Mārtiņš Ziders
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju turpmāk vadīs līdzšinējā muzeja direktores vietniece krājuma darbā, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Iveta Derkusova
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju turpmāk vadīs līdzšinējā muzeja direktores vietniece krājuma darbā, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Iveta Derkusova

Derkusova absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas vēstures un teorijas nodaļu, iegūstot maģistra grādu. LMA Mākslas vēstures un teorijas novirzienā turpinātas studijas doktorantūrā.

Foto: Mārtiņš Ziders
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju turpmāk vadīs līdzšinējā muzeja direktores vietniece krājuma darbā, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Iveta Derkusova
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju turpmāk vadīs līdzšinējā muzeja direktores vietniece krājuma darbā, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Iveta Derkusova

