“Sātans Pradas brunčos 2” - lielā mode atgriežas uz lielajiem ekrāniem.
Ir pagājuši divdesmit gadu kopš kino skatītāji pirmo reizi uz ekrāna sastapa Mirandu, Endiju, Emīliju un Naidželu – tagad Merila Strīpa, Anna Hetaveja, Emīlija Blanta un Stenlijs Tuči atgriežas modes žurnāla “Runway” ofisā, kā arī savās ikoniskajās lomās, lai ar modi pārņemtajās Ņujorkas ielās priecētu skatītājus studijas “20th Century Studio” jaunākajā grāvējā “Sātans Pradas brunčos 2”.
Piedzīvojusi fenomenālus panākumus 2006. gadā, pirmā filma ieguva teju kulta statusu un kļuva par modes noteicēju veselai paaudzei. Par turpinājumu tika spriests jau tūlīt pēc pirmās filmas iznākšanas, taču filmas veidotājiem likās, ka stāsts ir izstāstīts, filmas personāži katrs aizgāja savu ceļu un, bez viņu atkalapvienošanas, turpinājumam nebūtu nekādas jēgas.
Divdesmit gadu laikā ir stipri izmainījusies drukātās preses pasaule. Ir izmainījusies arī pati pasaule.Pirmais “iPhone” telefons ieraudzīja dienasgaismu tikai vēl gadu pēc filmas “Sātans Pradas brunčos” iznākšanas un tas bija savdabīgs beigu sākums. Gadu no gada strauji kritās drukātās preses apjomi, tāpēc pilnīgi loģiska kļuva vēlme izpētīt šīs izmaiņas un veidot jaunu stāstu, kurā skatītāju iemīļotajiem personāžiem būs dota vēl viena iespēja satikties un sadarboties.
“Mūs ļoti ieinteresēja kā Miranda Prīstlija samierināsies ar savas impērijas krahu,” stāsta abu filmu režisors Deivids Frenkels, “Cik ilgi vispār viņa ir gatava ar to visu nodarboties? Kad pienāks viņas laiks aiziet? Vai arī kā Endijas situācijā – divdesmit gadus pēc tā, kad viņa iemeta savu telefonu strūklakā un aizgāja prom, kam ir jānotiek, lai viņa atgrieztos? Mēs vēlējāmies izpētīt kompromisus, uz kuriem būtu jāiet personāžiem, lai viņi saglabātu savu darbu. Ja pirmā filma bija stāsts par jaunu sievieti, kura iepazīst sevi sev jaunā pasaulē, tad otrai filmai vajadzētu būt stāstam jau par pieaugušu sievieti, kura sastopas ar visiem savā dzīvē pieņemto lēmumu sekām.”
Turpinājuma veidošana vienmēr bijusi atkarīga no Merilas Strīpas nostājas, jo viņa ir filmas stūrakmens un studijā pat netika izskatīta iespēja veidot sīkvelu bez viņas piedalīšanās. Taču vairāki notikumi, kuros pirmās filmas sakarā pāris gadus atpakaļ bija iesaistīta Merila Strīpa, Anna Hetaveja un Emīlija Blanta, lika noprast, ka skatītāji joprojām atceras šo filmu un ļoti mīl aktrišu trijotni. Kad 2024. gadā tika organizēta filmas “Sātans Pradas brunčos” īpašā skate, pēc kuras aktrisēm bija iespēja atbildēt uz publikas uzdotajiem jautājumiem, likās, ka Merila Strīpa filmu bija redzējusi pirmo reizi šo astoņpadsmit gadu laikā. Kad producente painteresējās, vai viņa būtu ieinteresēta piedalīties turpinājumā, Merila Strīpa atbildēja, ka viss atkarīgs no scenārija. Un tika nolemts pamēģināt.
“Es domāju, ka cilvēki gaidīja turpinājumu uzreiz pēc pirmās filmas,” stāsta Mirandas lomas atveidotāja Merila Strīpa, “Taču daudzi no mums bija zināmās šausmās par šādu ideju, jo kā gan var uztaisīt kaut ko labāku? Tāpēc mēs ar mierīgu sirdi pārslēdzāmies uz citiem projektiem. Bet tad, divus gadus atpkaļ radās ideja, kurai mūsdienās ir liela jēga – kas vispār notiek drukātajā presē, kura interneta pasaulē liekās kā pilnīgi izkūpējusi. Kā šis bizness izdzīvo mūsdienās – tieši šajā spriedzes pilnajā atmosfērā dzimst stāsts jaunajai filmai un stāsta priekšplānā atkal izvirzās cilvēki, kuru uzdevums ir noturēt šo milzu kuģi peldam, neskatoties uz nemiera pilno laiku. “Sātans Pradas brunčos 2” sākās tieši ar to, ka Miranda atrodas savas karjeras virsotnē, taču zeme zem viņas kājām jau sāk drebēt un gadiem aprūpētajam zīmolam draud briesmas. Ir pienācis laiks kaut ko mainīt.”
“Es domāju, ka mums ļoti paveicās ar daudzām lietām,” stāsta Endijas lomas atveidotāja Anna Hetaveja, ”Mums bija fantastiski aktieri, starp kuriem jutās īsta savstarpējā ķīmija. Un režisors Deivids Frenkels, kā visa projekta vadītājs, ir apveltīts ar izcilu gaumes sajūtu. Scenārija autori paveica savu darbu nevainojami un filmēšanas laukumā gaisā virmoja mīlestība – tāpēc es ļoti ceru, ka skatītāji mums atbildēs ar tādām pašām pozitīvām emocijām.” Anna uzskata, ka viņas varone Endija visus šos divdesmit gadus ir bijusi uzticīga sev un saviem ideāliem. Viņas dzīve nav līdzīga kāda cita dzīvei, tā ir pašas Endijas dzīve un tagad viņai piemīt pamatota profesionālā pārliecība, kuru viņa ir pelnījusi. “Endija lieliski orientējās visā,” turpina Anna Hetaveja, “Viņai ir zināma vara, taču tas netraucē viņai būt par brīnišķīgu cilvēku un kolēģi.”
“Divdesmit gadu laikā ir mainījies viss – filmā atainotie aktieri, aktieri, kuri viņus atveido, pati pasaule mums apkārt. Un līdzās tām izmaiņām, kas notiek kultūras dzīvē, maināmies arī mēs visi”. atzīstās filmas “Sātans Pradas brunčos 2” režisors Deivids Frenkels, ”Domājot par to, kā cilvēki tiek galā ar straujo laika ritējumu – meklējot savu identitāti un apzinoties, ka nepaliek jaunāki – šie visi jautājumi ir izpētes vērti un mēs to centāmies darīt caur filmas personāžu prizmu. Un mums ir ļoti paveicies, ka cilvēkus joprojām interesē šādi stāsti.”
“Sātans Pradas brunčos 2” – kinoteātros no 29. aprīļa.
Par filmu: Modes žurnāla redaktore Miranda Prīstlija cīnās ar savu bijušo asistenti Emīliju Čārltoni, kura tagad vada konkurējošu izdevumu, par reklāmas līgumiem. Kamēr drukātajiem medijiem klājas grūti, Miranda gatavojas doties pensijā.
Lomās: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci
Režisors: David Frankel