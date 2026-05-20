ASV lēmums Polijā rada neskaidrības par karavīru izvietojumu Lietuvā
ASV lēmums apturēt 4 000 karavīru nosūtīšanu uz Poliju raisījis diskusijas arī Lietuvā, jo tieši šī brigāde saistīta ar Lietuvā šobrīd izvietotajiem amerikāņu karavīriem.
Līdz šim Polijā atradās aptuveni 10 000 ASV karavīru, tostarp viena brigāde ar aptuveni 4 000 karavīru, kas bija plānota dislokācijai. Lai gan karavīri, kuru dienests beidzies, pamazām pamet reģionu, Pentagons ir pavēlējis atlikt jauno karavīru ierašanos Polijā, paziņojušas ASV amatpersonas.
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss notikušo skaidroja sekojoši: “Nesam samazinājuši karavīru skaitu Polijā par 4 000 — esam atlikuši šo dislokāciju. Polija ir spējīga aizstāvēt sevi, tai ir liela ASV atbalsta klātbūtne. Mēs nerunājam par visu karavīru izvešanu no Eiropas. Runa ir par resursu pārdali tā, lai maksimizētu ASV drošības intereses.” Venss uzsvēra, ka ASV un Eiropa joprojām būs cieši sabiedrotie, tomēr viņš piebilda, ka “esot saprātīgi, ka Eiropa uzņemas vairāk atbildības par savu teritoriju.”
Tomēr apturētās brigādes situācija Polijā skar arī Lietuvu — pašlaik valstī atrodas aptuveni tūkstotis amerikāņu karavīru, kas, pēc Lietuvas parlamenta locekļu teiktā, ir daļa no tās pašas brigādes, kuras dislokācija Polijā tagad ir atlikta.
“Lietuva nav saņēmusi nekādus draudīgus signālus no ASV. Mēs esam un paliekam piemērs partneriem,” norāda Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Savukārt Seima priekšsēdētājs Juozas Olekas norādīja, ka par karavīru skaita samazināšanu Lietuvā nav saņemta nekāda informācija un sadarbība turpinās.
Daļa politiski aktīvo Lietuvas pārstāvju pauduši bažas par notikušo, tomēr Nacionālās drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs Rimants Sinkevičius pauda, ka tas, kas notiks tālāk - nav viņu ziņā. "No Seima locekļiem, kuri bija devušies vizītē ASV un tagad ir atgriezušies - nekādu negatīvu signālu nav saņemti.” Savukārt Lietuvas karaspēka vadītājs atzina, ka valsts labprāt uzņemtu ne tikai bataljonu, bet veselu amerikāņu brigādi, un ka Lietuva jau ilgāku laiku sedz vietējo amerikāņu karavīru uzturēšanās izmaksas.
Visā Eiropā ASV šobrīd ir aptuveni 80 000 karavīru, un skaits atgriezies līmenī, kāds bija pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. ASV viceprezidenta komentārs izskan laikā, kad ASV ir paziņojušas par spēku samazināšanu Eiropā, atsaucot arī no Vācijas 5000 karavīru.