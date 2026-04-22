Sidnija Svīnija izgriezta no “Sātans Pradas brunčos 2” pēdējā brīdī
Seriāla “Eiforija” aktrise Sidnija Svīnija tika izgriezta no filmas “Sātans Pradas brunčos" turpinājuma.
Pēc tam, kad aktrise 2025. gada vidū tika nofotografēta ceļā uz ļoti gaidītā turpinājuma filmēšanas laukumu, kurā piedalās Anna Hataveja, Merila Strīpa, Stenlijs Tuči un Emīlija Blanta, sāka izplatīties spekulācijas, ka zvaigzne parādīsies arī šajā projektā.
Kā izrādās, aktrise tiešām filmēja ainu, kurai bija jāparādās filmas sākumā, taču avots skaidro, ka lēmums šo epizodi izņemt bijis “radošs lēmums”.
Filmas treileris iezīmē sižeta līniju, kurā nu jau pieredzējusī žurnāliste Endija Saksa (Hataveja) atkal satiekas ar saviem bijušajiem kolēģiem — Mirandu Prīstliju (Strīpa) un Naidželu Kiplingu (Tuči), lai glābtu modes žurnālu no sabrukuma skandāla un nestabilas mediju vides apstākļos. Meklējot finansējumu, lai zīmols turpinātu pastāvēt, viņi lūdz palīdzību bijušajai “Runway” asistentei Emīlijai Čārltonei (Blanta), kura tagad vada “Dior” darbību Amerikas Savienotajās Valstīs.
Kā redzams filmā, šis trio ierodas “Dior” birojā, lai lūgtu Emīlijas palīdzību. Taču sākotnēji Svīnija bija redzama ainā, kas plašāk iepazīstināja ar Emīliju un parādīja viņu darbā, ģērbjot slavenu klienti, savukārt Svīnija šajā aptuveni trīs minūšu garajā ainā atveidoja pati sevi.
Filmas veidotāji tomēr nolēmuši, ka šī aina strukturāli nav saderējusi ar pārējo epizodes daļu un ka filmas komanda bijusi pateicīga aktrisei par dalību, tāpēc lēmums šo fragmentu izgriezt neesot bijis viegls.
Lai gan filmas galīgajā versijā Svīnija nav redzama, viņa nesen atgriezās projektā, kas viņai atnesa milzīgu popularitāti — aktrise parādījās seriāla “Eiforija” trešās sezonas pirmajās divās sērijās, kuru pirmizrāde HBO notika aprīļa sākumā.
Pirmā filma "Sātans Pradas brunčos", kas iznāca 2006. gadā, visā pasaulē nopelnīja 327 miljonus ASV dolāru un nākamajā gadā saņēma divas “Oskara” nominācijas. Pie turpinājuma atkal strādāja režisors Deivids Frenkels, scenārija autore Alina Broša Makkena un producente Vendija Finermane.
“Sātans Pradas brunčos 2” kinoteātros iznāk 1. maijā.