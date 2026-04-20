Sieviete no “Coldplay” koncertā pieķertā pārīša nāk klajā ar paziņojumu par Krisu Mārtinu
Pēc tam, kad “Coldplay” koncertā viņus kopā pieķēra “skūpstu kamera”, Kristina Kabota un Endijs Bairons atkāpās no amatiem uzņēmumā “Astronomer”. Sieviete nesen izteikusies par tīmeklī plaši apspriesto skandālu.
Incidents notika “Coldplay” koncertā Masačūsetsā 2025. gada 15. jūlijā.
Šajā liktenīgajā koncertā “skūpstu kamera” uz lielā ekrāna parādīja kādu pārīti, kas apskāvies vēroja šovu – precēto uzņēmuma “Astronomer” izpilddirektoru Endiju Baironu un uzņēmuma personāla vadītāju Kristīnu Kabotu. Tā neviļus daudzu tūkstošu publika bija liecinieki tam, ko šie divi cilvēki bija gribējuši paturēt noslēpumā. Sieviete nekavējoties novērsās, bet bija jau par vēlu.
Video ieraksts īsā laikā izplatījās internetā un kļuva par plaši apspriestu notikumu, radot smagus pārdzīvojumus abu iesaistīto ģimenēm.
Nesen kādā publiskā pasākumā Kristīnu Kabotu uzrunāja portāla TMZ žurnālists un tieši pajautāja, vai Kriss Mārtins pēc notikušā ir ar viņu sazinājies. Sieviete skaidri atbildēja: “Nē! Ne reizi.” Uz jautājumu, vai viņa vēlētos, lai viņš tomēr sazinās, Kabota sacīja: “Jā, tas būtu lieliski.”
Sieviete arī atzina, ka šī pieredze ir mainījusi viņas attieksmi pret koncertiem. Uz jautājumu, vai viņa turpmāk plāno apmeklēt vēl kādu koncertu — varbūt pat “Coldplay” — viņa atbildēja: “Nē, ne “Coldplay”, ne arī kādu citu… Man pietiek.”
Kristīnas Kabotas atbilde liecina, ka notikušais viņai joprojām liek justies neērti.
Diskusijas tīmeklī izvērtās vēl plašākas, kad plašsaziņas līdzekļos izskanēja informācija, ka tajā pašā vakarā koncertu apmeklējis arī viņas sāpinātais vīrs, kas visu padarījis vēl sarežģītāku.
Pēc šī virālā notikuma gan Kabota, gan Endijs Bairons atkāpās no amatiem uzņēmumā “Astronomer”.
Aizvadītā gada nogalē laikrakstam “The New York Times” izdevās pierunāt Kabotu sniegt interviju. Kabota uzsvēra, ka viņai nav bijušas seksuālas attiecības ar Baironu, apgalvojot, ka līdz pat tai naktij viņi ne reizi nebija skūpstījušies.
Divus mēnešus pēc incidenta Kristīnas vīrs Endrū Kabots atklāja, ka pāris bija mierīgi šķīries jau vairākas nedēļas pirms koncerta, bet vēl nebija nokārtojis to juridiski. Oficiālu šķiršanās prasību Kabota iesniedza augusta vidū. Nav skaidrs, kādas šobrīd ir Bairona attiecības ar sievu Meganu Keriganu, taču viņa uzreiz noņēma laulības uzvārdu no savas “Facebook” lapas un vēlāk dzēsa kontu pavisam.