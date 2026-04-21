Šēras dēls nonācis psihiatriskajā slimnīcā, dziedātāja lūdz palīdzību
Amerikāņu dziedātāja un aktrise Šēra lūgusi tiesu iecelt viņu par sava dēla Elijas Blū Olmena pagaidu aizbildni pēc tam, kad viņš nonācis psihiatriskajā klīnikā saistībā ar finansiālām, juridiskām un ar narkotikām saistītām problēmām.
Tiesas dokumentos, kas nonākuši izdevuma “Daily Mail” rīcībā, atklāts, ka 79 gadus vecās dziedātājas dēls pašlaik atrodas psihiatriskajā slimnīcā. Elija Blū Olmens ir popzvaigznes un viņas bijušā vīra, nelaiķa mūziķa Grega Olmena dēls. Šēra norādījusi, ka kopš pirmās vēršanās tiesā 2023. gadā dēla dzīve ir “būtiski pasliktinājusies”.
Šēra un viņas dēls Elija Blū Olmens
Dziedātāja aprakstīja satraucošu gadījumu, kad 49 gadus vecais Elija atrasts bezsamaņā pie savas automašīnas stūres un radījis satiksmes sastrēgumu. Viņš nogādāts slimnīcā, kur mediķi ievadījuši medikamentu “Narcan”. Tas ir dzīvību glābjošs līdzeklis, ko lieto narkotiku pārdozēšanas gadījumā, īpaši, ja runa ir par opioīdiem (piemēram, heroīnu, fentanilu, morfiju u.c.).
Popzvaigzne pauda arī bažas par dēla attieksmi pret naudu, apgalvojot, ka viņam “nav izpratnes par finansēm, viņš nespēj pārvaldīt savus līdzekļus un nespēj pretoties krāpšanai vai citu ietekmei”.
Pēc Šēras teiktā, Elija ir parādā 18 000 dolāru narkotiku tirgotājam un bijis spiests aizņemties naudu no drauga, lai izvairītos no nopietnākām sekām. Papildus atkarības problēmām viņam uzkrājies arī liels nodokļu parāds — aptuveni 200 000 dolāru.
Viņam izveidojies ievērojams parāds arī pēc bojājumu nodarīšanas vairākos “Airbnb” īres mājokļos, kuru skaitā ir cigarešu radīti apdegumi un izsisti logi. Dokumentos norādīts, ka par pēdējo uzturēšanos Elija Olmens ir parādā 50 000 dolāru.
Šēra apgalvo, ka dēls izraidīts no 18 viesnīcām par viesu traucēšanu, rupju izturēšanos un neprognozējamu rīcību. Dokumentos minēts kāds satraucošs incidents, kur teikts, ka Olmens viesnīcā uzmācies gados jaunai istabenei, agresīvi izsakot seksuāla rakstura piedāvājumu.
Pēdējā laikā viņš nonācis arī nepatikšanās ar likumu, tostarp vairākkārt arestēts par smagiem pārkāpumiem — ielaušanos, mantas bojāšanu, uzbrukumu, nelikumīgu iekļūšanu un drošības noteikumu pārkāpšanu.
Šēra lūgusi tiesu iecelt Džeisonu Rubinu par Elijas pagaidu aizbildni, uzsverot, ka dēla situācija kļuvusi kritiska. Viņa skaidro, ka Olmena garīgā veselība ir “smagi pasliktinājusies” un atkarība no narkotiskajām vielām sasniegusi kritiskāko punktu.
Šēra vēlas, lai Rubins pārraudzītu Elija lietas un dēla problēmas varētu sākt risināt pakāpeniski — soli pa solim.
Šēra ir māte arī 57 gadus vecajam Čezam Bono — viņas bērnam ar nelaiķi mūziķi Soniju Bono.
Šā gada februārī Olmenu īslaicīgi arestēja Ņūhempšīrā pēc tam, kad viņš bija izraisījis nekārtības un uzvedies agresīvi kādā skolā. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju, 27. februārī neilgi pirms pulksten 19.00 saņemts izsaukums par nepiederošu personu, kas traucē kārtību skolas ēdnīcā. Par to informēja portāls TMZ.
Vīrietis, kurš vēlāk identificēts kā Elija Olmens, uzvedies agresīvi, tādēļ notikuma vietā ieradusies policija. Viņš aizturēts, bet vēlāk atbrīvots bez drošības naudas. Tiesa nozīmēta uz vēlāku laiku. Avoti norāda, ka Olmenam nav zināmu saistību ar šo skolu, un nav skaidrs, kāpēc viņš atradās tās teritorijā.
Šis incidents seko nopietnam veselības apdraudējumam. 2025. gada jūnijā Olmens bija hospitalizēts pēc narkotiku pārdozēšanas.
Jau 2014. gadā Olmens atklāja, ka narkotikas — piemēram, marihuānu un “ecstasy” — sācis lietot 11 gadu vecumā, un pastāstīja par bīstamiem dzīves brīžiem.
“Es tikai meklēju iespēju aizbēgt no pagātnes… un tad tu pievērsies tādām vielām kā heroīns un opiāti,” viņš toreiz atzina programmā “Entertainment Tonight”. “Savā ziņā heroīns mani izglāba… Ja man tā nebūtu bijis, es nezinu, ko izdarītu… Varbūt nolektu no tilta. Galvenais ir izturēt to laiku un pēc tam meklēt palīdzību.”
Olmens atcerējās arī brīžus, kad juties “uz dzīvības un nāves robežas”. “Es domāju, ka kontrolēju situāciju, bet patiesībā tas nav iespējams. Nepareiza apstākļu sakritība var novest bezdibenī. Es zināju, ka tas nav pareizi, un jutos dziļi neapmierināts ar dzīvi,” viņš sacīja.
2024. gada sākumā tiesa noraidīja Šēras sākotnējo prasību. Viņa bija lūgusi Losandželosas Augstāko tiesu iecelt viņu par pagaidu aizgādni, norādot, ka dēla atkarība un veselības problēmas liedz viņam pārvaldīt 120 000 dolāru gadā, ko viņš saņem no tēva izveidotā fonda. Šēra pauda bažas, ka dēls mēnesī saņemtos 10 000 dolārus varētu iztērēt narkotikām, apdraudot savu dzīvību.
Tiesnese atteicās iecelt dziedātāju par dēla aizgādni, norādot, ka viņas juristi nav savlaicīgi informējuši Olmenu par tiesas procesu un nav viņam snieguši konfidenciālu informāciju par lietu.