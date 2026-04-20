Ods sadarbībā ar 5.Lielais Koncerts laiž klajā singlu “ REDZ KĀ!”
Atzīmējot un gatavojoties 5. Lielais Koncerts jubilejas koncertam 30.maijā, viens no daudzsološākajiem latviešu mūzikas jaunajiem talantiem Ods (īstajā vārdā Valters Grīnfogels) laiž klajā singlu “ REDZ KĀ!” . Dziesma radīta īpaši šī gada koncertam un iezīmē jubilejas programmas muzikālo noskaņu un Lielais Koncerts vienu no konceptiem – dot jaunu skanējumu tautā iemīļotām dziesmām.
Jaunais singls tapis kopā ar producentu Pre’set (Mārtiņš Ozoliņš-Ozols), kā arī Kristapu Vītolu-Vītoliņu, kurš veidojis ģitāras partijas. Dziesmas centrālais motīvs iedvesmots no leģendārā Mārtiņa Freimaņa un grupas “Tumsa” skaņdarba “Redz kā tu ar mani”, piešķirot tam mūsdienīgu skanējumu un jaunu interpretāciju.
“Mārtiņš Freimanis ir spēlējis nozīmīgu lomu manā iedvesmā jau kopš bērnības. Kad radās iespēja radīt dziesmu Lielais Koncerts ietvaros, man uzreiz bija skaidrs virziens,” stāsta Ods. “Ceru, ka šis skaņdarbs palīdzēs arī jaunākajai paaudzei iepazīt viņa mantojumu.”
“Mums ir svarīgi, lai Latvijas lielās dziesmas - tautā iemīļotās dziesmas turpina dzīvot. Sadarbībā ar jaunās paaudzes mūziķiem tās iegūst jaunu elpu, jaunu enerģiju un sasniedz arī jaunus klausītājus. Tā mēs ne tikai godinām mūzikas mantojumu, bet arī padarām to aktuālu šodien, piešķiram tām jaunu skanējumu, kas uzrunā gan tos, kas dziesmu jau pazīst, gan tos, kas to atklāj no jauna,” stāsta Lielais Koncerts vadītāja Elīna Zālīte-Saulriete.
“REDZ KĀ!” ir pirmais no diviem gaidāmajiem singliem, kas veidos mūziķa jauno, īsformāta EP ar nosaukumu “MĪĻI & FORŠI”, kas gaidāms šī gada maijā. Aizvadītais gads māksliniekam bijis īpaši veiksmīgs – albums “Tavai zināšanai, man viss ir labi” guvis miljoniem straumējumu, nodrošinājis nominācijas “Zelta Mikrofons”, gan “GAMMA” balvās, hiphopa kategorijās un uzstāšanās lielākajos Latvijas festivālos, kā arī 5.Lielais Koncerts.
Jubilejas- 5.Lielais Koncerts solās kļūt ne tikai par vienu no spilgtākajiem muzikālajiem notikumiem šovasar, bet par Latvijas lielākajiem sadziedāšanās svētkiem. Šī gada programma apvienos iemīļotākos mirkļus no iepriekšējo gadu koncertiem, kā arī jaunas aranžijas un īpaši veidotas mākslinieku sadarbības.
Kā vienmēr, koncerta centrā būs Latvijā lielākais skatītāju kopkoris, kas kopā ar īpašo “Lielais Koncerts” bigbendu un stīgu orķestri diriģenta Jāņa Ivuškāna vadībā, kā arī kori “Maska” diriģenta Jāņa Ozola vadībā radīs nepārspējamu skanējumu un vienotības sajūtu Mežaparka Lielajā estrādē.
Šogad, tāpat kā ik gadu, režisors Papa Chi radījis īpašu vizuālo koncepciju - unikālu dizainu katrai dziesmai. Uz lielā ekrāna tiks attēloti dziesmu vārdi, ļaujot ikvienam skatītājam dziedāt līdzi un kopā veidot vienotu, iespaidīgu kopkora sajūtu.
Uz jubilejas koncerta skatuves kāps izcilākie Latvijas mākslinieki – Intars Busulis, Žoržs Siksna, Aija Andrejeva, Aminata, Laima Vaikule, Ivo Fomins, Shipsi, Būū, Ods, ansis, OZOLS, Kristīne Pāže un Liene Atvara, kā arī grupas “Līvi”, “Instrumenti”, “Singapūras Satīns”, “Lādezers”, “Turaidas Roze”, “Sudden Lights”, “Bermudu Divstūris”, “Tranzīts” un citi.
