Artūra Duboka meita izaugusi par īstu skaistuli
Grupas "A-Europa" dibinātājam, solistam un dziesmu autoram Artūram Dubokam lielākos koncertos uz skatuves pievienojas viņa 17 gadu vecā meita Mišela. Tēva un meitas duetā izskan dziesma "Zini".
"Pagaidām tā ir viena dziesma no "A-Europas" repertuāra, kuru izpildām kopā manos lielajos koncertos. Būt uz skatuves ir liela atbildība, esmu vienmēr prasīgs pret sevi, saviem mūziķiem un skaņas un gaismas vīriem. Arī meita nav izņēmums. Labāk viena gaumīga dziesma, nevis vairākas pavirši nostrādātas. Būs laiks un attieksme, būs vēl dziesmas. Mišela jau no mazotnes man ir braukusi līdzi uz koncertiem, kad nebija variantu, ar ko meitu atstāt. Kad viņa vēl bija pavisam maza, gaidīja mani un gulēja grimētavā. Kad paaugās, vēroja tēti no aizkulisēm vai skatītāju pūļa,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" stāsta Artūrs Duboks. No brīža, kad Artūrs viens pats uzņēmās rūpes par savu mazo meitiņu, laiks ir tiešām paskrējis vēja spārniem.
Vai mūziķa meita ies tēva pēdās?
Mūziķa talantīgajai meitai Mišelai, kas dzimusi 2008. gadā, nu jau ir 17 gadi. Viņa ir pabeigusi Ādažu mūzikas un mākslas skolas klavieru klasi un mācās Tālmācības vidusskolas 10. klasē. “Vai meita ies manās pēdās, vēl nezinu. Viņas interešu spektrs ir gana plašs. Pāris gadu Mišela nodarbojās ar daiļslidošanu, tad bija teātra pulciņš, tagad dejo mūsdienu deju studijā. Šobrīd prioritāte ir pabeigt vidusskolu, un tad jau redzēs, kā būs tālāk,” stāsta Artūrs.
Kā zināms, Mišela ir dzimusi mūziķa un grupas "A-Europa" bijušās dejotājas Solvitas Avakjanas jeb Solas attiecībās. Kad 2010. gada nogalē pāris pielika punktu 10 gadu ilgajai kopdzīvei, aptuveni pusgadu Artūrs meitu audzināja viens, kamēr Mišelas māte pēc šķiršanās mēģināja iekārtot savu dzīvi Londonā. Tad Sola atgriezās Latvijā un pārņēma Mišelas audzināšanu. Vecāki turpināja dalīt audzināšanas laiku, un meita dzīvoja gan pie tēta, gan mātes. Taču drīz vien meitenīte atgriezās uz palikšanu pie tēta.
Stiprs vīrietis uzņemas atbildību par bērniem
Vaicāts, vai bija viegli vienam izaudzināt meitu, kas, pateicoties tēta rūpēm, izaugusi par skaistu un talantīgu jaunieti, Artūrs atteic, ka vairs nevēlas cilāt pagātnē pārdzīvoto: “Tas stāsts ir pagātnē. Mišela jau ir izaugusi. Šī tēma tik daudzas reizes jau apspriesta, ka galīgi vairs nav interesanta. Tas bija dzīves posms ar savu pieredzi. Mācāmies no kļūdām un ejam tālāk. Es uzņēmos atbildību, tas arī viss. Darīju to, ko darītu jebkurš cits vīrietis manā situācijā, man tā šķiet.”
Lūgts raksturot tēta un meitas attiecības, mūziķis atklāj: “Ir reizes, kad mūsu attiecības ir kā draugiem, bet ne tādas kā vienaudžiem. Mišela dalās ar mani savos pārdzīvojumos, mēs pārrunājam jauniešu lietas. Viņa man uzticas, jautā padomus, ir atklāta. Tas ir super, es to ļoti respektēju. Taču vairāk cenšos būt tēvs, autoritāte un atbalsts savai meitai. Man ir, ar ko salīdzināt, un teikšu, ka manā gadījumā “projekts meita” ir daudz sarežģītāks nekā “projekts dēls”.”
Atgādinām, ka pirms daudziem gadiem Artūrs Duboks jau bija piedzīvojis līdzīgu situāciju, kad mūziķa toreizējā sieva Patrīcija atstāja abu kopīgo dēlu Artūru un pati devās iekārtot savu dzīvi Kanādā. Kad puikam bija vairāk nekā desmit gadu, māte negaidīti uzradās un paziņoja, ka vedīs Artūru sev līdzi. Sekoja skandaloza tiesāšanās, un rezultātā dēls palika pie tēva, kurš arī viņu audzināja. Pēc visa pārdzīvotā mūziķis tomēr izlīga ar bijušo sievu, un viņiem izdevās atjaunot draudzīgas attiecības, savukārt abu dēls Artūrs Duboks juniors pārcēlās studēt un dzīvot Kanādā.