Valdības privilēģijas, "airBaltic" un sabiedrības tabu: Par ko diskutēs raidījumā "Dāmas ar Drāmu"?
Otrdien, 21. aprīlī, kanāla "STV Pirmā!" sarunu raidījumā "Dāmas ar Drāmu" dāmas atskatīsies uz aizvadītās nedēļas karstākajiem un aktuālākiem notikumiem Latvijā. Raidījuma tēmu loks aptvers gan asu kritiku valdības virzienā, gan personīgus pieredzes stāstus un diskusijas par sabiedrības morāles normām, kas nereti paliek ārpus publiskā diskursa.
Premjeres privilēģijas un ētikas robežas
Viena no karstākajām raidījuma tēmām būs premjerministres Evikas Siliņas un vairāku ministru pēdējā laika rīcība, kas sabiedrībā raisījusi neapmierinātības vilni. Kamēr iedzīvotājiem tiek sludināta stingra taupības politika, premjeres izvēle izmantot biznesa klases lidojumus un lidostas VIP zonas liek jautāt, kur beidzas valsts amatpersonas darba pienākumi un sākas nepamatotas privilēģijas. Raidījuma vadītājas vērtēs, kādam jābūt mūsdienīgam ministru ētikas kodeksam un vai kopīgi ministru izbraucieni uz semināriem, kas atgādina privātas brīvdienas, nekaitē valdības reputācijai.
Tukšie reisi un neatgrieztā nauda
Tāpat uzmanības lokā nonākusi nacionālā aviokompānija "airBaltic", kas šobrīd atrodas ne tikai politisko strīdu, bet arī klientu neapmierinātības krustugunīs. TV un radio personība Baiba Sipeniece-Gavare atklājusi rūgtu pieredzi par atceltu reisu, kura dēļ neizdevās iepriecināt mammu ar sapņu ceļojumu. Problēmu saasina fakts, ka par dāvanu kartēm iegādāto biļešu nauda netiek atgriezta. Raidījumā tiks analizēts, vai uzņēmuma finanšu grūtības un politiskā nenoteiktība sāk tiešā veidā ietekmēt patērētāju tiesības un iedzīvotāju uzticību valsts uzņēmumam.
Kāpēc Latvijā dzīvojam īsāku mūžu un slimojam vairāk?
Sociālo tēmu blokā dāmas pievērsīsies ilgmūžības jautājumam, mēģinot saprast, kāpēc Latvija uzrāda vienu no zemākajiem veselīgi nodzīvoto gadu rādītājiem Eiropā. Tiks skatīts, vai mūsu dzīves ilgumu nosaka gēni un personīgās izvēles, vai tomēr tā ir veselības aprūpes sistēmas atbildība. Līdztekus tam tiks skarts arī jautājums par cilvēkiem uz ielas – vai bezpajumtnieks ir mazāk pelnījis palīdzību un kā sabiedrībai reaģēt uz situācijām, kad visiem jādala vieni un tie paši valsts resursi.
Klusēšanas kultūra un mūsdienu vīrieša ideāls
Raidījuma noslēgumā gaidāma atklāta saruna par tabu tēmām attiecībās un sabiedrībā. Iedvesmojoties no kāda stāsta sociālajos tīklos par pusaudzes kauna sajūtu saistībā ar higiēnas precēm, dāmas diskutēs, vai sievietēm joprojām ir lietas, kas "vīriešu dēļ" būtu jāslēpj. Tiks analizēta arī jauna tendence vīriešu vidū – "looksmaxxing" jeb apsēstība ar maksimālu izskata uzlabošanu statusa celšanai, mēģinot saprast, kur rūpes par sevi pārvēršas pārlieku lielā apsēstībā.