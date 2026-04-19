“Brokastu kluba” zvaigzni Džadu Nelsonu fani vairs gandrīz neatpazīst
80. gadu kulta filmas “Brokastu klubs” zvaigzne Džads Nelsons 13. aprīlī Losandželosā manīts sabiedrībā, pārsteidzot ar grūti atpazīstamu izskatu.
“Brokastu klubs” iznāca 1985. gadā un ātri kļuva par vienu no pazīstamākajām jauniešu filmām 80. gados. Tās panākumu pamatā bija vienkārša, bet ļoti spēcīga ideja — pieci pilnīgi atšķirīgi pusaudži vienas dienas laikā atklāj, ka aiz stereotipiem slēpjas līdzīgas bailes, spiediens un vientulība.
Lai gan pēdējos gados filmas “Brokastu klubs” aktieris Džads Nelsons lielākoties turējies ārpus sabiedrības uzmanības, nesen viņš tika manīts motocikla izbraucienā pa Losandželosu.
13. aprīļa izbraucienam Nelsons, kurš bija ataudzējis kuplu sirmu kazbārdiņu, bija ģērbies melnā trencī virs pelēka krekla, ko kombinēja ar maskēšanās raksta kargo biksēm. Gatavojoties kāpt uz motocikla, viņam līdzi bija arī mugursoma, kā arī ķivere un aizsargcimdi.
Judd Nelson, who starred in 'The Breakfast Club' alongside Molly Ringwald, Ally Sheedy and Emilio Estévez, stepped out in Los Angeles April 13 in an unrecognizable look. https://t.co/VPMMaWSZOd pic.twitter.com/IqIGfRZcsI— E! News (@enews) April 17, 2026
Lai gan lielākoties viņš ir vairījies no Holivudas spožuma, pēdējos gados Nelsons dažkārt tomēr parādījies sabiedrībā. 2025. gadā 66 gadus vecais aktieris, kurš 1985. gada kulta filmā atveidoja slikto puisi Džonu Benderu, kopā ar saviem “Brokastu klubs” kolēģiem Molliju Ringvaldi, Alliju Šīdiju, Emilio Estevesu un Entoniju Maiklu Holu piedalījās vairākos pasākumos, atzīmējot filmas 40 gadu jubileju.
“Man ir ļoti emocionāli un aizkustinoši redzēt mūs visus kopā,” Mollija sacīja aprīļa diskusijā, vēlāk pajokojot: “Šī ir pirmā reize, kad Emilio mums pievienojies. Vairs nav jāizmanto kartona figūra, jo viņš ir šeit.”
Savukārt Emilio jokoja: “Es izlaidu visus savus skolas salidojumus, tāpēc šis bija tas, ko beidzot sajutu, ka man vajag izdarīt pašam sevis dēļ.”
Bet Džads Nelsons pauda, ka jūtas laimīgs, ka viņam bija iespēja jāt uz tik ātra zirga: “Vienmēr cer, ka filma būs nozīmīga arī vēlāk, pēc daudziem gadiem. Šī filma noteikti tāda ir. Tas patiešām ir apliecinājums Džona Hjūza darbam.”
Viņš piebilda: “Viņš tiešām bija pirmais, kurš veidoja filmas par jauniešiem, neliekot saprast, ka viņi ir kaut kā mazāki vai mazāk svarīgi. Tas, ka esi jauns, nenozīmē, ka esi mazāk jebkas — vienkārši neesi vecs.”
Noslēgumā Nelsons sacīja: “Man ļoti paveicās būt daļai no šī projekta, jo arī pēc daudziem gadiem tā joprojām ir filma, ko cilvēki skatās un izbauda.”