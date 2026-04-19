Bērnībā viņš izdzīvoja šimpanzu bara uzbrukumā, kurā zaudēja brālēnu - tagad viņš ir pusaudžu cīņas čempions
Ņujorkas štata Longailendas vidusskolas cīņas čempions, kurš sešu gadu vecumā izdzīvoja šimpanzes uzbrukumā, tūlīt sāks vēl vienu nodaļu savā neticamajā dzīvesstāstā.
Martā Dunia Sibomana-Rodrigess izcīnīja Nacionālās vidusskolu treneru asociācijas titulu svara kategorijā līdz 123 mārciņām, pievienojot to saviem jau iespaidīgajiem sasniegumiem skolas cīņas karjerā. 18 gadus vecais jaunietis, kurš 2024. gada novembrī paziņoja, ka ar stipendiju dosies studēt Ziemeļkarolīnas Universitātē Čapelhilā, var lepoties ar stāstu, kāds nav nevienam citam cīkstonim, kurš jebkad stāvējis viņam līdzās uz goda pjedestāla.
“Es nedomāju, ka jebkad būtu iedomājies, ka nonākšu šeit — atbraukšu no savas valsts un kļūšu par labu cīkstoni,” sacīja Sibomana-Rodrigess.
Kad Sibomana-Rodrigesam bija seši gadi un viņš dzīvoja Kongo Demokrātiskajā Republikā, viņam, viņa brālēnam un brālim uzbruka šimpanzu bars. Brālēns gāja bojā, bet viņš un brālis tika ievainoti. Sibomana-Rodrigess guva smagas traumas lūpām, sejai un labajai ausij. Uzbrukumā viņš zaudēja arī vienu pirkstu.
Astoņu gadu vecumā Sibomana-Rodrigess tika nogādāts uz ASV, kur bērnu slimnīcā viņam tika veiktas sejas rekonstrukcijas operācijas. Tās notika bez maksas, pateicoties “Smile Rescue Fund for Kids” atbalstam.
“Līdz šim man ir bijušas apmēram 16 operācijas,” Sibomana-Rodrigess sacīja laikrakstam New York Post, kas vēsta, ka mutes bojājumu dēļ viņš joprojām runā klusi.
Sibomana-Rodrigess, kura bioloģiskie vecāki ir miruši, pēc ierašanās ASV dzīvoja audžuģimenēs Bruklinā un Longailendā. Viņš prata tikai svahili valodu un iepriekš nekad nebija nodarbojies ar cīņu.
“Pagāja zināms laiks, līdz spēju iejusties, iepazīt cilvēkus un panākt, ka viņi mani pieņem,” viņš sacīja.
Sibomana-Rodrigesa dzīve mainījās, kad viņš nonāca Longbīčā, Ņujorkas štatā. Longbīčas cīņas komandas trenera asistents Migels Rodrigess stāstīja, ka viņš un viņa dēls, kurš arī ir cīkstonis, par Sibomanu-Rodrigesu uzzināja caur Isaiah Bird — cīkstoni, kurš piedzima bez kājām. Rodrigess, kura ģimene pusaudža gados adoptēja Sibomanu-Rodrigesu, iepazīstināja viņu ar šo ģimenes sporta veidu.
“Lai gan par to daudz nezināju, cīņa izrādījās tieši tas, kas man bija piemērots,” sacīja Sibomana-Rodrigess.
Sibomana-Rodrigess cīņā ir guvis ievērojamus panākumus. Pirms martā izcīnītā nacionālā titula viņš bija ieguvis piecus Nassau apgabala titulus un trīs štata čempiona titulus. Viņam labi veicas arī mācībās, un pēc skolas viņš sapņo strādāt finanšu jomā. Kopā ar savu tēvu viņš Longbīčā trenē arī jaunos cīkstoņus.
“Dzīve ir laba. Es esmu ļoti laimīgs,” sacīja Sibomana-Rodrigess. “Longbīčā esmu ieguvis tik daudz draugu. Esmu vienkārši parasts puisis, kurš grib būt kopā ar citiem puišiem. Es zinu, ka priekšā vēl ir garš ceļš un vēl citas operācijas, bet es uzticos saviem ārstiem un zinu, ka viņi darīs man vislabāko.”
Viņa komandas biedrs vidusskolā Ītans Andrjueli stāstīja, ka Sibomana-Rodrigess viņu iedvesmojis. “Viņam sejā vienmēr bija smaids, viņš neļāva sliktajām lietām sevi salauzt un vienmēr turpināja smagi strādāt un rīkoties pareizi,” sacīja Andrjueli.
Sibomana-Rodrigess cer, ka viņa paša stāsts iedvesmos citus nekad nepadoties un neatteikties no saviem sapņiem. “Neļaujiet citiem noteikt, kas jūs esat,” viņš sacīja. “Un veidojiet savu stāstu.”