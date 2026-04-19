Sabiedrība
Šodien 08:22
Svētdien saule mīsies ar mākoņiem
Svētdien debesīs virs Latvijas saule mīsies ar mākoņiem, un gaiss iesils līdz +7...+13 grādiem, ziņo Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, un gaiss iesils līdz +7…+13 grādiem un nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā dienā būs lielākoties saulains un sauss laiks. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10…+12 grādiem.