Deputāte Stobova bezskaidrā naudā uzkrājusi teju 100 000 eiro
Saeimas deputāte Ilze Stobova (LPV) aizvadītajā gadā bezskaidrā naudā bija uzkrājusi 99 380 eiro, liecina viņas iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
No tiem aptuveni 81 000 eiro uzkrāti "Swedbank" kontos, bet ap 18 300 eiro deklarēti SIA "Eurolife Latvia". Papildus darbam Saeimā Stobova deklarējusi arī citus amatus - pedagoga darbu Rīgas pašvaldībā, valdes locekles amatu partijā "Latvija pirmajā vietā", kā arī amatpersonas statusu biedrībā "Soul City".
Stobovas kopējie ienākumi 2025. gadā bija 55 854 eiro. Lielāko daļu veidoja alga Saeimā - 51 960 eiro, savukārt 2620 eiro viņa saņēmusi algā no Rīgas pašvaldības. Vēl 1200 eiro deputāte saņēmusi pabalstā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), bet 75 eiro - citos ienākumos no Rīgas pašvaldības.
Deputātes īpašumā pērn bija dzīvoklis Rīgā un 2011. gada izlaiduma automašīna "Lexus RX450H". Stobovai pērn bija uzkrājumi gan privātajos pensiju fondos, gan dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu.