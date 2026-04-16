VIDEO: latvietis britu talantu šovā pārsteidz žūriju ar savdabīgu muzikālu priekšnesumu
Lielbritānijas populārajā šovā “Britain’s Got Talent” skatītājus un žūriju ar patiesi neparastu priekšnesumu pārsteidza latviešu trombonists un performanču mākslinieks Vairis Nartišs.
Talantīgais mūziķis izpildīja populārus klubu hitus, liekot lietā ne vien ierastus instrumentus, bet arī visai negaidītus priekšmetus — tostarp burkānu un pat cepeškrāsns durvis. Jā, arī ar tādām lietām, izrādās, iespējams sarīkot šovu.
Lai gan žūrija un skatītāji bija acīmredzami izklaidēti, Nartišs diemžēl saņēma trīs “nē” un tikai vienu “jā”. Šova ilggadējā žūrijas dalībniece Amanda Holdena atzina, ka šāds priekšnesums lieliski iederētos Karaliskajā varietē šovā.
Ar sev raksturīgo humoru pats Nartišs pēcāk pasmējās par televīzijas montāžas brīnumiem, norādot, ka pēc raidījuma noskatīšanās gandrīz vai uzzinājis ko jaunu pats par savu profesionālo biogrāfiju: “Televīzijas montāža reizēm dara zilus brīnumus, un bez tā, ka no samontētā vairs pats īsti nesapratu, kāda ir spēlētā skaņdarba forma, es arī uzzināju, ka no bijušā Latvijas Nacionālās operas un baleta simfoniskā orķestra mūziķa esmu kļuvis par esošu LNSO mūziķi. Ar to par šausmām sev un citiem arī visus apsveicu.”
Arī internetā lietotāju komentāri bija gana atsaucīgi, un daudzi atzina, ka Vaira Nartiša priekšnesums bijis gan asprātīgs, gan oriģināls. Vairāki komentētāji slavēja viņa radošumu un spēju radīt mūziku no pavisam neparastām lietām, norādot, ka žūrija viņa humoru un ideju līdz galam nav novērtējusi. Daži pat rakstīja, ka labprāt gribētu viņu redzēt šovā vēlreiz nākamajā sezonā, bet citi viņu raksturoja kā īstu “viena cilvēka orķestri”.
Jāpiebilst, ka Vairis Nartišs nav vienīgais latvietis, kurš izmēģinājis spēkus “Britain’s Got Talent” — savulaik populārajā šovā divas reizes piedalījās arī komiķis Gatis Kandis, kurš ar savu apzināti neveiklo humora stilu 2012. gadā pat aizkļuva līdz pusfinālam.