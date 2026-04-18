Rikam Moranisam 73! Ieskats aktiera klusajā dzīvē pēc aiziešanas no Holivudas pirms gandrīz 30 gadiem
Iemīļotā 80. gadu kinozvaigzne Riks Moraniss, kurš pazīstams no tādiem darbiem kā “Mīļā, es samazināju bērnus” un “Spoku mednieki”, 2000. gados izvēlējās dzīvot daudz klusāku dzīvi, taču tagad plāno atgriezties uz kino ekrāniem.
“Man nav pilnīgi nekādu nožēlu. Mana dzīve ir brīnišķīga,” – tā Riks Moraniss savulaik izteicās, kad viņam jautāja par lēmumu atkāpties no uzmanības centra.
Aktieris, kurš 18. aprīlī atzīmē savu 73. dzimšanas dienu, bija ļoti populāra zvaigzne 20. gadsimta 80. un 90. gados. Pēc tam, kad viņš pirmo reizi guva atpazīstamību Kanādas skeču raidījumā “Second City Television”, viņš turpināja karjeru tādos grāvējfilmu hitos kā “Spoku mednieki” un “Mīļā, es samazināju bērnus”, kā arī “Mazais šausmu veikaliņš".
Viņš bija redzams arī 1989. gada filmā “Spoku mednieki 2”, kā arī citos 80. gadu iecienītos projektos, piemēram, “Hockey Night” un “Spaceballs”. Moraniss bija redzams arī 1992. gada filmā “Mīļā, es palielināju bērnu” un 1997. gada videofilmā “Mīļā, mēs samazinājām sevi!”.
Pēc tam Riks Moraniss filmējās vēl vairākos veiksmīgos projektos, piemēram, “Parenthood”, “Little Giants”, “My Blue Heaven” un “Big Bully”.
Viņš atgriezās arī aizvēsturiskajā pasaulē, atveidojot Bārniju Rablu spēlfilmā “Flinstoni”, kur Rozija O’Donela tēloja viņa sievu Betiju, bet Džons Gudmens un Elizabete Pērkinsa — Fredu un Vilmu Flintstonus. Filma visā pasaulē nopelnīja vairāk nekā 340 miljonus ASV dolāru.
Taču pēc tam, kad viņa sieva, kostīmu māksliniece Anna Beļska, 1991. gadā nomira no krūts vēža, divu bērnu tēvs atkāpās no Holivudas.
“Es paņēmu pauzi, kas pārvērtās ilgākā pauzē. Ar cilvēkiem visu laiku kaut kas notiek, un viņi pielāgojas, maina karjeru, pārceļas uz citu pilsētu. Patiesībā tieši to es arī izdarīju. [...] Es strādāju ar patiešām interesantiem, brīnišķīgiem cilvēkiem,” viņš sacīja. “No tā es nonācu līdz dzīvei mājās ar pāris maziem bērniem, kas ir pavisam citāds dzīvesveids. Taču man tas bija svarīgi,” pauda aktieris.
Kamēr aktieris Raiens Reinoldss vēl bija Mint Mobile īpašnieks, viņam izdevās pierunāt Riku Moranisu piedalīties reklāmā.
“Grūti noticēt, ka Mint Mobile tik ilgi ir izticis bez neierobežota plāna,” reklāmā saka Reinoldss. “Lai to prezentētu, mēs uzaicinājām aktieri, kura mums visiem pārāk ilgi ir pietrūcis: Riku Moranisu.”
Reinoldss kopā ar reklāmu izplatīja arī paziņojumu par zvaigzni, kurā cita starpā teica: “Mēs uzaicinājām Riku piedalīties tikai astoņas dienas pirms filmēšanas, gandrīz vai joka pēc, bet pēc dažiem e-pastiem un sarunas viņš piekrita. Un tas bija lieliski. Visi uz laukuma bija pilnīgi sajūsmināti, visvairāk jau es pats. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka viņš atgriezās, un ceram, ka viņš paliks atpakaļ.”
Savukārt 2000. gada nogalē Rika Moranisa vārds ziņās parādījās nepatīkamu iemeslu dēļ — viņš kļuva par upuri nejaušam uzbrukumam Ņujorkas Augšējā Rietumu pusē, kur viņam iesita pa galvu. Mēnesi vēlāk policija paziņoja, ka aizturējusi aizdomās turamo. Aktieris vērsās vietējā slimnīcā ar sāpēm galvā, mugurā un gūžā, kā arī ziņoja par incidentu Ņujorkas policijas 20. iecirknim.
Sociālie tīkli uz ziņu reaģēja asi, un tādas zvaigznes kā Kriss Evanss nostājās Moranisa pusē. “Man asinis vārās. Atrodiet šo cilvēku. Riku Moranisu neaiztiek,” Evanss rakstīja tviterī.
2025. gadā kļuva zināms, ka aktieris pēc gandrīz 30 gadu pārtraukuma atgriezīsies kino filmā “Spaceballs 2”, savukārt šogad beidzot paziņots arī tās iznākšanas datums — 2027. gada 23. aprīlis.