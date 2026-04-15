Pēc 28 gadiem atgriežas viena no ikoniskākajām raganu filmām - Sandra Bulloka un Nikola Kidmena atgriežas “Praktiskās maģijas” pasaulē
Pēc gandrīz trim desmitgadēm uz ekrāniem atgriežas vienas no kino pasaules ikoniskākajām raganām — Sandra Bulloka un Nikola Kidmena atkal iejutīsies Ouensu māsu lomās filmas “Praktiskā maģija” turpinājumā.
“CinemaCon” pasākumā abas aktrises jau ieskicējušas, kas gaidāms jaunajā stāstā, solot gan maģiju, gan ģimenes drāmu, gan pagātnes rēgus.
Sandra Bulloka un Nikola Kidmena apbūra skatītājus izstādē “CinemaCon”, sadevušās rokās kopā uzkāpjot uz skatuves Caesar’s Coliseum, kur ķircināja publiku ar ilgi gaidīto filmas “Praktiskā maģija” turpinājumu.
Sallija Ouensa (Bulloka) un viņas māsa Džiliana (Kidmena) joprojām dzīvo tajā pašā mājā, kuru, kā atklāja Bulloka, filmēšanai viņām pilnībā atjaunoja līdz vissīkākajai detaļai. “Tas bija biedējoši kluss brīdis,” Bulloka sacīja par filmēšanas komandas pirmo ierašanos laukumā. “Cilvēki teica: “Jūs esat atdarinājuši māju pilnīgi precīzi — pat līdz stellēm ēdamistabā.””
“Viņas joprojām bauda “pusnakts margaritas” un “lēkšanu no jumta,”” sacīja Kidmena. Taču viss nav tikai jautrība, jo pagātne “atkal mūs panāk,” viņa turpināja. “Mums ir mūsu likteņi, un mums ir ģimene.”
Kamēr Džiliana joprojām ir viena un audzina melnu kaķi, Sallijai ir divas meitas, lai gan arī viņa tagad ir viena. “Un, ja jūs zināt oriģinālo filmu, droši vien varat nojaust, kāpēc,” viņa sacīja publikai.
Redzami sajūsmināta, ka var būt kopā ar Kidmenu un runāt par filmu, kas kinoteātros nonāks 11. septembrī, Bulloka to paskaidroja vienkārši: “Cik bieži tev ir iespēja nevis pārtaisīt, bet vēlreiz izdzīvot kaut ko, kas tev reiz sagādājis tik daudz prieka?”
Turpinājumu režisē Sūzanna Bīra, kura iepriekš sadarbojusies ar Kidmenu miniseriālā “The Perfect Couple” un režisējusi Bulloku filmā “Bird Box”.
“Praktiskā maģija 2” iznāk 28 gadus pēc 1998. gada oriģinālfilmas, kurā Sallija un Džiliana atkal apvienojās, lai ar savām raganiskajām spējām cīnītos pret Džilianas vardarbīgā bijušā Džimija garu. Lai gan filma kinoteātros nopelnīja vien 68 miljonus ASV dolāru pie 75 miljonu ASV dolāru budžeta, gadu gaitā tā ieguvusi lielu pielūdzēju loku, īpaši pateicoties tam, ka to atkal un atkal pārskata Halovīna laikā.
Oriģinālajā filmā spēlēja arī Evana Reičela Vuda, kas iejutās Sallijas vecākās meitas Kailijas lomā. Taču Vuda atklāja, ka viņu atgriezties “Praktiskās maģijas” pasaulē neaicināja. “Es pati piedāvāju savu dalību, pat ja tā būtu tikai viena aina vai viena replika. Man pateica, ka lomu pārkārto. Man žēl pievilt fanus. Tas nebija manā kontrolē un nebija mana izvēle. Es ar prieku atkal pievienotos savām māsām.”
