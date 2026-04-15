“Es nebiju gatavs”: princis Harijs atklāti pastāsta par pirmajām sajūtām, kļūstot par tēvu
Princis Harijs atklāti pastāstījis par savām attiecībām ar terapiju un tās ietekmi uz viņa gatavošanos kļūt par tēvu.
Saseksas hercoga vizītes laikā Austrālijā viņš trešdien, 15. aprīlī, piestāja Melburnā un uzstājās “Movember” pasākumā, kas bija veltīts tēva lomai. “Movember” ir globāla labdarības organizācija, kas dibināta Melburnā 2003. gadā, lai pievērstu uzmanību vīriešu veselībai un veicinātu informētību par prostatas un sēklinieku vēzi, garīgo veselību un pašnāvību novēršanu.
Tur 41 gadu vecais princis skaidroja, ka pirms viņš un viņa sieva Megana Mārkla sagaidīja savus divus bērnus — princi Ārčiju (6) un princesi Lilibetu (4) — viņš apmeklēja terapiju.
“No terapijas skatpunkta tu noteikti gribi būt labākā sevis versija saviem bērniem,” viņš sacīja. “Un es zināju, ka man ir lietas no pagātnes, ar kurām man jātiek galā, un tāpēc man vajadzēja sagatavoties, lai būtībā attīrītos no pagātnes.”
Pirms Ārčija piedzimšanas Harija terapeits viņam teica: “Vienkārši pievērs uzmanību tam, kā tu jutīsies pēc bērna piedzimšanas.”
Hercogs norādīja, ka pirmajās dienās jutis zināmu “atsvešinātību”, sakot: “Mana sieva bija tā, kura radīja dzīvību, bet es biju tur, lai to vērotu.”
Noslēdzot savu uzstāšanos, princis atgādināja tēviem, ka viņi “nav vieni”, cenšoties izprast vecāku ikdienas realitāti. “Tētiem un topošajiem tētiem — jā, tas ir haotiski. Jums būs īsts emociju amerikāņu kalniņš — un netiesājiet sevi,” viņš sacīja.
Viņš turpināja, atsaucoties uz “Movember” “revolucionāro” darbu, kas atklājis, ka daudziem vīriešiem un tēviem ir līdzīgas sajūtas. Zinot šo statistiku, viņš cer, ka tā “dos ikvienam pārliecību saprast, ka tas, kā jūs esat jutušies vai jūtaties, atkārtojas lielākajai daļai cilvēku.”
“Šeit notiek attīstība, un, manuprāt, jo vairāk vīriešu nāks klajā un par to runās, jo lielāki būs šie skaitļi, jo tie ir ievērojami un ļoti daudz pasaka kultūrā, kur par to īsti nerunā,” viņš teica.
Viņš atzina, ka mūsdienās vecāki ar saviem bērniem var runāt par šādām lietām — un dažas no šīm sarunām Harijam ar viņa vecākiem, karali Čārlzu un nelaiķi princesi Diānu, “nekad nepastāvēja”. Attīstoties vecāku lomai, jaunās paaudzes saņem “uzlabojumu”, sacīja Harijs, gan piebilstot, ka ar to viņš nedomā, ka ir “sava tēva uzlabota versija” vai ka viņa bērni ir “uzlabota versija” viņam pašam.
“Pasaulē, kāda tā ir šodien, bērniem, kurus mēs audzinām, ir jābūt kā nākamajam uzlabojumam,” viņš teica.
Prinča Harija 15. aprīļa uzstāšanās “Movember” pasākumā notika dienu pēc tam, kad viņš un 44 gadus vecā Megana 14. aprīlī ieradās Austrālijā.
Pirmajā dienā Melburnā viņi apmeklēja Karalisko bērnu slimnīcu, tikās ar veterānu ģimenēm Austrālijas Nacionālajā veterānu mākslas muzejā, savukārt Megana apmeklēja patvērumu sievietēm, kuras saskaras ar vardarbību ģimenē, bezpajumtniecību un citām saistītām grūtībām.
Tālāk princis Harijs, kā gaidāms, dosies uz Kanberu, kur apmeklēs Austrālijas Kara memoriālu, tiksies ar pamatiedzīvotāju veterāniem, piedalīsies pieņemšanā “Invictus Australia” un apmeklēs “Last Post Ceremony”.