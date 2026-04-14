Viktorija Bekhema parāda sevi peldkostīmā līdzās vīram Deividam, kurš ir bez krekla
Modes dizainere un bijusī grupas "Spice Girls" dalībniece Viktorija Bekhema un viņas vīrs, futbola leģenda Deivids Bekhems devušies saulainās brīvdienās uz silto Maiami, ASV. Tur Viktorija nofotografējusi, kā abi atpūšas pie baseina.
51 gadu vecā modes dizainere paņēmusi pārtraukumu no darba un svētdien kopā ar vīru baudīja mierpilnu atpūtu, sauļojoties pie baseina Maiami, ASV. Četru bērnu māmiņa ar attēlu padalījusies sociālajos tīklos un publiskojusi selfiju, kur kopā vīru, bijušo "Manchester United" futbola leģendu, cenšas iegūt vēl intensīvāku iedegumu.
Deivids lepni demonstrēja savu labi trenēto augumu, savukārt Viktorija izskatījās fantastiski kopējā peldkostīmā ar izgriezumiem tā sānos. Pludmales tērps bija viņas mīļākajā krāsā – klasiski melns. Viņa papildināja savu tēlu ar pieskaņotu beisbola cepurīti. Fotogrāfijā redzamas dzidri zilas debesis un eksotiskas palmas, kas rada ideālu tropu paradīzes fonu.
Viktorijas atzīšanās
2022. gadā intervijā žurnālam “Grazia” zīmola “Victoria Beckham Beauty” īpašniece atklāja, ka ne vienmēr bijusi pašpārliecināta, uzvelkot peldkostīmu. "Negribu izklausīties, ka sūdzos, bet bija laiki, kad nejutos pietiekami ērti, lai sēdētu pludmalē un skatītos, kā mani bērni spēlējas," viņa atzinās.
Tieši Maiami sievietes viņai palīdzējušas iegūt pašpārliecību. "Maiami ir ļoti daudz formīgu sieviešu, un viņas tiešām prot sevi iznest, saprotat?" viņa paskaidroja žurnālā. "Viņas staigā pa pludmali minimāli ģērbušās, un izskatās fantastiski. Viņas ar tādu pārliecību demonstrē savus ķermeņus! Viņu attieksme un stils man šķita ļoti iedvesmojoši. Man kā mammai ļoti patika tas, ka [meita] Hārpere redzēja sievietes, kuras lepojas ar savām izteiksmīgajām formām un bija gandarītas par to, kā izskatās,” viņa atzīmēja.
Tagad, būdama piecdesmitgadniece, Viktorija ir nonākusi pie jaunām atziņām par ķermeni, kas daudziem būs tuvas un pieņemamas. "Runa nav par noteiktu figūras izmēru," viņa paskaidroja. "Svarīgākais ir apzināties, kas tu esi un justies laimīgai, kāda tu esi. Esmu atradusi savu līdzsvaru, lai izbaudītu dzīvi un būtu disciplinēta, un par veselīgu ēšanu un fiziskajām aktivitātēm," viņa norādīja.
"Kad esi jaunāks, tu pretojies līdzsvaram, bet ar gadiem esmu sapratusi, kā šādam līdzsvaram jāizskatās. Es tagad labi zinu, kas man der vislabāk," viņa piebilda.