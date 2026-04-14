Aleksandras Kurusovas jaunās attiecības apvij skandāls
Kādreizējā dejotāja, tagad batutu fitnesa trenere Aleksandra Kurusova soctīklos publiskojusi video, kuros redzama kopā ar boksa treneri Uldi Ozolu, kurš ir zināms kā ģimenes cilvēks un divu bērnu tēvs. Video un Aleksandras komentāri pie tiem nepārprotami liek domāt, ka viņu ar Uldi vieno romantiskas attiecības.
Lieldienu brīvdienās Aleksandra Kurusova publiskoja kadrus, kas liek nojaust, ka viņai ir attiecības ar sporta kluba īpašnieku Uldi Ozolu, kurš burtiski pirms dažām dienām bija atstājis savu dzīvesbiedri un bērnus, lai pārceltos uz dzīvi pie jaunās draudzenes.
Uz žurnāla "Kas Jauns" jautājumu, vai viņai izveidojušās attiecības ar Uldi Ozolu, Aleksandra Kurusova atbild īsi un lakoniski – ne noliedzot, ne apstiprinot šo faktu. Bet Ozola bērnu mamma žurnālam neslēpj, ka dzīvesbiedrs patiešām ir paņēmis savas mantas un devies prom no ģimenes mājām, lai sāktu kopdzīvi ar Aleksandru Kurusovu.
Kurusovu un Ozolu jau kādu laiku saista kopīga uzņēmējdarbība – kopš 2023. gada novembra abi ir patiesā labuma guvēji biedrībā "Lion Gym Boxing". SIA "Olympos Lions", kas nodarbojas ar “sporta klubu darbību”, gan vienīgais īpašnieks ir Ozols. Aizpērn šī firma strādājusi ar 31 tūkstoša eiro lielu apgrozījumu, nesusi 4087 eiro lielus zaudējumus un vēl šogad marta beigās tai bija 610 eiro liels nodokļu parāds. Savukārt Kurusovai pieder SIA "Dance Like a Star Studio", kam pērn apgrozījuma nav bijis un uzrādīti 307 eiro zaudējumi.
Aleksandras Kurusovas batutu studijas atklāšana
Piektdien, 18. jūlijā, "Via Jurmala Outlet Village" atklāta fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas batutu studija.
“Es ticu un ceru, ka pienāks arī mans laiks”
Pērn 18. septembrī Aleksandra Kurusova atzīmēja 40. dzimšanas dienu. Tobrīd batutu fitnesa trenere piedalījās TV šovā "Slavenības. Bez filtra", kurā, uz apaļās jubilejas sliekšņa stāvot, analizēja savu dzīvi un aizdomājās par bērniem ar cerību, ka viss vēl priekšā. “Es iesoļoju savā jaunībā... nekur no tā 40 neaizbēgsi. Drausmīgs cipars...” tā viņa raidījumā raksturoja savu apaļo jubileju, pirms kuras aizdomājās arī par ģimeni, atklājot, ka 20 gadu vecumā sapņojusi – viņai būs vīrs un desmit bērni. Laika gaitā gan Kurusovai bijušas vairākas attiecības, bet līdz laulībai tās nav nonākušas, tomēr Aleksandra joprojām bija cerību pilna, ka viss vēl priekšā: “Visam savs laiks, un es ticu un ceru, ka pienāks arī manējais. Un es zinu, ka tas noteikti pienāks un pavisam drīz.” Neilgi pēc tam, pērnā gada oktobrī, "Slavenības. Bez filtra" kādā no raidījumiem Kurusova nāca klajā ar negaidītu atklāsmi: “Man ir vīrietis!”, un pēc tam citā raidījumā, piemērot balto līgavas kleitu, aizdomājās, ka arī kādreiz gribētu šādi stāvēt kā līgava. Vai šie sapņi piepildīsies jau tagad, rādīs laiks.
