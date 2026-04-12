“Pat lietussargu nevar aizvērt” - Tramps ar kārtējo neveiklo epizodi uzjautrina interneta lietotājus. VIDEO
ASV prezidents Donalds Tramps atkal nonācis interneta lietotāju uzmanības centrā, un šoreiz ne politikas dēļ.
Kāpšana uz “Air Force One” pārvērtās par virālu notikumu pēc tam, kad ASV prezidents, šķietami netiekot galā ar lietussargu, vienkārši to atstāja aiz lidmašīnas durvīm.
Šis incidents notika, kad viņš Merilendā kāpa “Air Force One”, lai dotos uz savu Mar-a-Lago īpašumu Floridā. Video redzams, kā Tramps kāpj pa trapu uz lidmašīnu ar lietussargu, taču, tuvojoties ieejai, šķita, ka viņš nespēj to aizvērt.
ASV prezidents izvēlējās lietussargu vienkārši pamest, nometot to malā pirms ieiešanas salonā — gluži tāpat, kā viņš bija rīkojies jau iepriekš oktobrī.
Even in small, insignificant gestures, Trump impressively demonstrates just what an idiot he is. He isn't even capable of closing an umbrella and leaves that to the Secret Service pic.twitter.com/ANdkJcDIXl— Jens S. 🇪🇺 🇩🇪 🇬🇪 🇮🇱 🇺🇦 (@JensStuemmler) April 10, 2026
Šis 2018. moments jau atkal kļuvis populārs sociālajos tīklos, radot virkni jautājumu par to, kāpēc viņš pats nespēja to aizvērt.
Viens rakstīja: “Pat sīkos, šķietami nenozīmīgos žestos Tramps iespaidīgi parāda, cik liels idiots viņš ir. Viņš pat nav spējīgs aizvērt lietussargu un atstāj to Slepenajam dienestam.”
Vēl kāds sociālo tīklu lietotājs piebilda: “Tas, ka Tramps atstāj lietussargu, lai to aizvērtu kāds cits, jo pats to nespēj, ir ideāla ilustrācija tam, ko viņš izdarīja ar Irānu.”
Vēl kāds komentētājs tam piekrita, rakstot: “Tipisks Tramps: viņš nevarēja pats aizvērt lietussargu, tāpēc vienkārši atstāja to kādam citam. Tieši tas pats, ko viņš izdarīja ar Irānu.”
Jau vēstīts, ka ASV un Irānas miera sarunas beigušās bez vienošanās. Sarunas Islamabadā, kurās Pakistānas amatpersonas darbojās kā starpnieki, sākās sestdien, un to mērķis bija panākt ilgtspējīgu vienošanos par sešas nedēļas ilgušā kara izbeigšanu.
Savienoto Valstu viceprezidents Džeimss Deivids Venss pavēstīja, ka sarunas ilgušas 21 stundu, taču viņš atgriezīsies ASV bez vienošanās.