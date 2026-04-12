Pēc 21 stundas ilgām sarunām ASV un Irāna tā arī nespēj vienoties
ASV un Irānas miera sarunas beigušās bez vienošanās, svētdien paziņojis Savienoto Valstu viceprezidents Džeimss Deivids Venss.
Sarunas Islamabadā, kurās Pakistānas amatpersonas darbojās kā starpnieki, sākās sestdien, un to mērķis bija panākt ilgtspējīgu vienošanos par sešas nedēļas ilgušā kara izbeigšanu.
Venss pavēstīja, ka sarunas ilgušas 21 stundu, taču viņš atgriezīsies ASV bez vienošanās.
"Mums ar irāņiem bija virkne saturīgu diskusiju. Tās ir labās ziņas," preses konferencē norādīja ASV viceprezidents. "Sliktās ziņas ir, ka mēs nepanācām vienošanos, un, manuprāt, tās irāņiem ir daudz sliktākas ziņas nekā Amerikas Savienotajām Valstīm."
Viņš piebilda, ka ASV sarunās ļoti skaidri nospraudušas savas sarkanās līnijas un izklāstījušas, kuros jautājumos tās ir gatavas piekāpties un kuros - nē, taču irāņi izvēlējušies nepieņemt Vašingtonas noteikumus.
Venss norādīja, ka ASV vēlējušās, lai Teherāna apliecina, ka tā necentīsies iegūt savā rīcībā kodolieročus un līdzekļus, kas ļautu ātri uzsākt to ražošanu.
Neilgi pirms Vensa preses konferences Irānas Ārlietu ministrijas pārstāvis Esmaīls Bakaei sociālās saziņas vietnē "X" informēja, ka puses esot apspriedušas virkni jautājumu, tajā skaitā Hormuza šaurumu, irāņu kodolprogrammu, reparācijas un sankciju atcelšanu.
"Šī diplomātiskā procesa veiksme ir atkarīga no pretējās puses nopietnības un labās gribas atturēties no pārmērīgām prasībām un pretlikumīgām pretenzijām, kā arī Irānas leģitīmo tiesību un interešu atzīšanas," uzsvēra Bakaei.
Jau iepriekš Irānas teokrātiskā režīma kontrolētās ziņu aģentūras "Tasnim" un "Fars" norādīja uz ASV "pārmērīgajām prasībām", piebilstot, ka galvenais klupšanas akmens esot Hormuza šaurums, kura atvēršanu brīvai kuģošanai ASV prezidents Donalds Tramps izvirzījis par galveno priekšnoteikumu karadarbības izbeigšanai.
Irānas delegācija esot uzstājusi arī uz savu "militāro sasniegumu saglabāšanu", vēstīja "Tasnim", acīmredzot norādot uz Teherānas raķešu programmu.