Trīs lietas, labas lietas. Vai tā būs arī Dženiferai Anistonei? Viņa gatava kāzām
Holivudas aktrise Dženifera Anistone (57) un hipnoterapeits un pārmaiņu treneris Džims Kērtiss (50) plānojot nelielas un intīmas kāzas Eiropā. Par to izteicies pārim pietuvināts avots.
Slavenā “Draugu” zvaigzne apsverot savas trešās kāzas rīkot kā nelielu, intīmu ceremoniju Eiropā, prom no Holivudas spozmes un greznajiem sarkanajiem paklājiem.
Pāris pirmo reizi par savām attiecībām publiski paziņoja pērn “Instagram” ierakstā. Tas notika pēc dažiem randiņu mēnešiem, kuru laikā abi ne tikai pavadīja laiku kopā, bet reizē piedalījās arī regresijas terapijā. Pāris uzskata, ka tā palīdzējusi viņiem atbrīvoties no pagātnes traumām un stiprināt jauno, kopīgo saikni.
Draugi teic, ka Anistonei un Kērtisam ir pārliecība, ka viņu dvēselēm “bija lemts vēlreiz atrast vienai otru”, piešķirot viņu attiecībām garīgu un jēgpilnu dimensiju. “Dženifera nekad nav bijusi tik laimīga,” avots norādījis izdevumam “The Sun”. “Viņi domā par nelielām kāzām tikai kopā ar tuvākajiem draugiem. Eiropa ir saraksta augšgalā. Viņai nepatīk lieli pūļi, tāpēc svinības būs ļoti privātas un personīgas.”
Aktrise iepriekš ir publiski izteikusies par Kērtisu, raksturojot viņu kā “neparastu”, slavējot viņa darbu, pateicoties kuram cilvēkiem ir iespēja tikt galā ar traumām un rast skaidrību. “Viņš ir ļoti vienkāršs, ļoti laipns un vēlas palīdzēt cilvēkiem dziedināties,” Anistone teica intervijā žurnālam “Elle”. “Ir brīnišķīgi veltīt savu dzīvi kam tādam.”
Dženifera un Džims iepazinās aizvadītā gada sākumā, pateicoties kopīgiem draugiem. Vispirms viņiem izveidojās draudzība, kas vēlāk pārauga romantiskās attiecībās.
Dženifera Anistone un Džastins Terū, apmeklējot „Oskara” balvu ceremoniju
Anistone iepriekš ir bijusi precējusies divas reizes. Viņas pirmais vīrs bija aktieris Breds Pits, ar kuru “Draugu” zvaigzne laulībā nodzīvoja no 2000. līdz 2005. gadam. Par Dženiferas otro vīru kļuva aktieris un scenārists Džastins Terū. Pāris apprecējās 2015. gadā, bet 2018. gadā laulību šķīra.
Dženifera Anistone un Breds Pits
Dženifera Anistone un Breds Pits.