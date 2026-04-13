“Es satiku princi Viljamu un Keitu Midltoni, bet pateicu kaut ko ļoti nepiedienīgu”
Pēc tam, kad sarunā ar Velsas princesi viņai nejauši izspruka neīstie vārdi, dziedātāja Paloma Feita nolēma savu mulsumu noslēpt, pametot sarunu diezgan neveiklā veidā.
Sazinoties ar karaliskās ģimenes pārstāvjiem, jāievēro stingra etiķete. Taču, sastopot kādu no viņiem dzīvē, ir ļoti viegli uztraukumā pateikt pirmo, kas ienāk prātā. Tieši tādā situācijā nonāca mūziķe un aktrise Paloma Feita, kad pēc uzstāšanās 2023. gada “Royal Variety Performance” koncertā viņa tika iepazīstināta ar princi Viljamu un princesi Ketrīnu.
Savā podkāstā “Mad, Sad and Bad” Paloma nesen atklāja, ka, satiekot Ketrīnu, viņa pēkšņi sākusi runāt par princeses svaru un to, cik ātri viņa pēc prinča Luisa piedzimšanas atguvusi figūru. “Es teicu: ‘Keita, jūs pēc dzemdībām izskatījies lieliski. Kā jūs tik ātri zaudējāt svaru?’ Un tad mēs turpinājām runāt par bērniem un citām lietām,” atceras dziedātāja.
Pēc pateiktā Paloma tūlīt pat sajutusies neveikli, saprotot, ka runāt ar topošo karalieni par viņas svaru, iespējams, nav pats piemērotākais temats.
Izmisumā, mēģinot sarunu ātri pabeigt, viņa pievērsusies nākamajai personai rindā — komiķei Rouzijai Džounsai — un pieļāvusi vēl vienu neveiklu kļūdu.
Izmantojot Rouzijas veselības stāvokli — ataksisko cerebrālo trieku, kas ietekmē līdzsvaru un runu — Paloma saskatīja iespēju ātri izkļūt no neveiklās situācijas: “Es paskatījos uz viņu un teicu: ‘Vai mēs varam pateikt, ka, tā kā tu esi ar invaliditāti, mums jāiet prom un man tev jāpalīdz?’”
“Tad visi teica: ‘Rouzija saka, ka viņai vajag, lai Paloma viņu pavada, jo ir kāpnes.’” Paloma nedaudz samulsusi atzina, ka Rouzija viņai “ļoti izpalīdzējusi, ļaujot izmantot savu invaliditāti, lai varētu izkļūt no potenciāli neērtas situācijas ar karaliskās ģimenes pārstāvjiem.”
Tomēr šķiet, ka šis neveiklais atgadījums nav sabojājis Palomas attiecības ar karalisko ģimeni — nākamajā gadā princese Ketrīna viņu uzaicināja uzstāties savā Ziemassvētku koncertā “Together at Christmas” Vestminsteras abatijā.
Nesen Paloma paziņojusi arī par sava trešā bērna piedzimšanu un pateikusies mediķu komandai, kas palīdzēja “sāpīgajās” dzemdībās. “Piektdien, 6. martā, piedzima mans trešais bērniņš — dēliņš,” viņa rakstīja.
“Viņš piedzima nedaudz agrāk un trīs dienas pavadīja jaundzimušo intensīvās aprūpes nodaļā. Vecmātes un visa komanda man līdzās bija apbrīnojama.”
44 gadus vecā Paloma piebilda: “Tagad visu daru mierīgi. Ķeizargrieziens IR sāpīgs! Puisītis ir perfekts un brīnišķīgs. Barot ar krūti ir grūti!”