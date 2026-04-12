“Beverlihilza 90210” zvaigzne Dženija Gērta atklāj, kuru kolēģi uzskatīja par savu pirmo īsto mīlestību
Seriāls “Beverlihilsa 90210” 90. gados bija viens no populārākajiem jauniešu seriāliem pasaulē un kļuva par veselas paaudzes fenomenu. Tagad, pēc daudziem gadiem, aktrise Dženija Gērta atskatījusies uz savu “pirmo īsto mīlestību”, kuru viņa satika seriāla filmēšanas laukumā.
Seriāls “Beverlihilsa, 90210” vēstīja par brāļu, māsu un draugu grupu, kas dzīvoja greznajā Dienvidkalifornijas pilsētā un piedzīvoja dažādus dzīves posmus – no vidusskolas gadiem līdz pieaugušo dzīvei. Tas padarīja par zvaigznēm savus jaunos aktierus, tostarp Dženiju Gērtu, Toriju Spelingu un Braienu Ostinu Grīnu.
Dženija Gērta seriālā atveidoja Kelliju Teilori, kā arī vēlāk piedalījās 2008. gada turpinājumā “90210”. Jaunā intervijā žurnālam “People” viņa atcerējās, kā iemīlējusies kolēģī un cik sarežģīta bijusi viņu “mulsinošā” attiecību dinamika.
Pirms 14. aprīlī gaidāmās memuāru grāmatas “I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention” iznākšanas Gērta atklāja, ka viņai dzīvē bijušas īstas jūtas pret savu ekrāna partneri, nelaiķi Lūku Periju, kurš seriālā atveidoja Dilanu Makeju. “Jā, es domāju, ka viņš bija mana pirmā īstā mīlestība,” viņa sacīja, jokojot piebilstot: “Tagad, atskatoties atpakaļ, es domāju — tu biji gluži kā jebkura cita meitene pasaulē.”
Gērta, kura šobrīd ir precējusies ar Deivu Abramsu, atklāja, ka viņu pārņēmusi greizsirdība uz viešņām aktrisēm, ar kurām Perijs flirtēja seriālā, un viņai bijis grūti nošķirt savas īstās jūtas no tām, ko piedzīvoja viņas varone. “Visi viņu iztēlojās kā savu pirmo īsto mīlestību. Bet tas patiešām bija mulsinoši. Reizēm robežas kļuva izplūdušas,” viņa atcerējās. “Šiem diviem varoņiem bija daudz intīmu sarunu un brīžu, un, manuprāt, es tajā visā pārāk iegrimu un ļāvu sev domāt, ka tas ir īsts.”
Lai gan daļa jūtu bija sajaukušās — “Kad Kellija iemīlējās Dilanā, es iemīlējos Lūkā,” — sacīja Gērta, kura uzskata: viņu saikne bijusi kas vairāk nekā tikai abu tēlu iemīlēšanās. “Es joprojām ticu, ka tur bija kaut kas īsts,” viņa teica. “Mums bija ļoti īpašas attiecības.”
1995. gadā Gērta satika savu nākamo vīru Pīteru Fačinelli filmas “An Unfinished Affair” uzņemšanas laukumā, un 2001. gadā abi apprecējās. Savukārt Perijs apprecējās ar Reičelu Šārpu. Šīs attiecības, kā viņa skaidroja, palīdzējušas viņai uz viņu savstarpējo saikni paskatīties citādi.
“Visa tā neskaidrība man pazuda, jo viņš apprecējās un es apprecējos, un mēs kļuvām par patiešām labiem draugiem,” piebilda aktrise. “Tas bija tikai tāds muļķīgs sapnis. Bet mana pusaudzes versija tam patiešām ticēja.”