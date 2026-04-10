Atklāts, kā noritēja karalienes Elizabetes II vienīgā tikšanās ar mazmazmeitu Lilibetu
Jaunajā Roberta Hārdmena biogrāfijā par karalieni Elizabeti II atklātas jaunas detaļas par monarhes vienīgo tikšanos ar mazmazmeitu princesi Lilibetu pirms viņas nāves.
Savā jaunajā vēlīnās monarhes biogrāfijā “Elizabeth II: In Private. In Public. Her Story” Roberts Hārdmens atskatās uz vienu no pēdējām reizēm, kad karaliskā ģimene sapulcējās, lai godinātu ģimenes matriarhes dzīvi un mantojumu. 2022. gada jūnijā virkne pasākumu atzīmēja karalienes Platīna jubileju — viņas 70. valdīšanas gadu.
Princis Harijs un Megana Mārkla, kuri divus gadus iepriekš bija atkāpušies no karaliskās dzīves un pārcēlušies uz Kaliforniju, atgriezās Apvienotajā Karalistē uz svinībām un atveda līdzi savus bērnus: princesi Lilibetu, kurai tagad ir 4 gadi, un viņas vecāko brāli princi Ārčiju, kuram tagad ir 6 gadi.
“Karaliene beidzot varēja satikt Lilibetu un bija sajūsmā, kā stāsta draugi, kamēr viengadīgā meitenīte rāpoja ap viņas kājām,” savā grāmatā rakstīja Hārdmens.
Arī princis Harijs, kuram tagad ir 41 gads, aprakstīja šo ainu savā 2023. gada memuāru grāmatā “Liekais”, atceroties, kā viņš domāja par šo mirkli dienās pēc savas vecmāmiņas nāves. “Es arī nespēju beigt iztēloties [bērnus] kopā ar vecmāmiņu. Pēdējo apciemojumu. Ārčiju, kurš dziļi un galanti paklanījās, un viņa mazo māsu Lilibetu, kas pieglaudās monarhes stilbiem,” viņš rakstīja.
“Visjaukākie bērni,” vecmāmiņa teica, izklausoties mazliet apmulsusi. “Viņa, šķiet, bija gaidījusi, ka viņi būs nedaudz vairāk… amerikāniski, manuprāt? Tas ir, viņas izpratnē — trakulīgāki,” viņš piebilda.
Tā bija vienīgā reize, kad karaliene Elizabete satika princesi Lilibetu pirms savas nāves 2022. gada 8. septembrī 96 gadu vecumā.
Savā grāmatā Saseksas hercogs ar siltumu atskatījās arī uz saviem rotaļīgajiem brīžiem ar vēlīno monarhi, kad viņa šķita vairāk kā “vecmāmiņa”, nevis karaliene.
“Stāvot viņai blakus uz balkona, pasakot kaut ko tādu, kas viņu pārsteidza un lika viņai, par spīti notikuma svinīgajam raksturam, skaļi iesmieties,” viņš atcerējās. “Veidojot muļķīgu video pirmajām “Invictus Games” spēlēm, atklājot, ka viņa ir dabiska komiķe.”
“Cilvēki visā pasaulē smējās un teica, ka nekad nebija nojautuši, ka viņai piemīt tik draisks humora izjūtas asums — bet tā bija, tā vienmēr bija! Tas bija viens no mūsu mazajiem noslēpumiem,” viņš piebilda. “Patiesībā katrā mūsu kopīgajā fotogrāfijā, kad mēs apmaināmies ar skatieniem un noturam ciešu acu kontaktu, ir skaidrs: mums bija noslēpumi.”
Savā grāmatā Hārdmens raksta arī par pēdējo vēlēšanos, ko viņa izteica attiecībā uz saviem mazmazbērniem pēdējos dzīves mēnešos: lai viņi vēl pēdējo reizi pievienotos viņai Balmorālas pilī Skotijā.
“Karaliene vēlējās, lai visi mazmazbērni kaut kādā brīdī tajā vasarā atbrauktu uz Balmorālu, pat ja Saseksas ģimene, iespējams, nevarētu ierasties,” Hārdmens raksta. “Viņa vēlējās pārliecināties, ka viņiem visiem paliek patiešām priecīga atmiņa par viņu,” grāmatā paskaidroja ģimenes draugs.
Pirms savas nāves karaliene Elizabete bija vecvecmāmiņa 12 mazmazbērniem, tostarp prinča Viljama un Keitas Midltones bērniem — princim Džordžam (12), princesei Šarlotei (10) un princim Luisam (7). (Kopš tā laika piedzimuši vēl divi mazmazbērni: princeses Eiženijas otrais dēls Ernests un princeses Beatrises otrā meita Atēna.)
