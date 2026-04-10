Latvijā viesojies amerikāņu kriptomiljardieris Broks Pīrss, kas reiz pat kandidēja uz ASV prezidenta amatu
Uzņēmēja Ērika Ozollapas restorānos "El Mercado" un "Juusu" nesen manīts īpašs viesis - amerikāņu miljardieris, kriptovalūtu pionieris Broks Pīrss. Viņa vizīte Latvijā izraisījusi lielu interesi, jo Broks ir ne tikai viens no ietekmīgākajiem kriptoindustrijas veterāniem, bet arī bijušais bērnu aktieris un pat ASV prezidenta amata kandidāts.
Žurnālam "Kas Jauns" Ēriks atklāja, ka 45 gadus vecais miljardieris paviesojies abos viņa restorānos. Restorānā "Juusu" nobaudīti vairāki latviešu tradicionālie ēdieni, un bagātnieks bijis patiesā sajūsmā par vietējo virtuvi. Viņš arī izrādījis lielu interesi par Latviju kopumā – valsti, kas viņam ļoti iepatikusies. Vizīte bijusi daļa no viņa ceļojuma, jo Pīrss ir pazīstams kā kaismīgs pasaules apceļotājs. Kā uzsver restorānu saimnieks Ozollapa, Broks bijis iedvesmojošs un pozitīvs viesis, kura vizīte sagādājusi lielu prieku.
"Tether" līdzdibinātājs
Broks Pīrss savu karjeru sāka kino industrijā. Bērnībā filmējās vairākās populārās filmās, tostarp 1992. gada hokeja klasikā "The Mighty Ducks", kas joprojām ir iemīļota daudziem sporta un hokeja cienītājiem. Tomēr 16 gadu vecumā Broks pilnībā mainīja savu dzīves virzienu, pievēršoties tiešsaistes spēļu platformām, tehnoloģijām un finanšu inovācijām. Viņš kļuva par vienu no agrīnajiem kriptovalūtu investoriem un uzņēmējiem, palīdzot attīstīt vairākus nozīmīgus projektus digitālo aktīvu jomā. Viņa vārds bieži tiek saistīts ar miljardu vērtām investīcijām un ietekmi globālajā finanšu tehnoloģiju vidē. 2014. gadā viņš bija kriptovalūtas "Tether" līdzdibinātājs, 2018. gadā izdevums "Forbes" viņa īpašumus novērtēja 700 miljonu līdz 1,1 miljarda ASV dolāru apmērā, iekļaujot “top 20 bagātāko kriptouzņēmēju vidū”.
Saistība ar Epstīnu un atbalsts Ukrainai
2020. gadā Broks Pīrss pievērsa uzmanību arī politikā, kandidējot ASV prezidenta vēlēšanās kā neatkarīgs kandidāts. Pēc internetā pieejamās informācijas, Pīrsam pirms padsmit gadiem bijusi arī saistība ar nu jau mūžībā aizgājušo skandalozo Džeriju Epstīnu – ar Broka palīdzību finansists ieguldījis līdzekļus kriptovalūtās. Tas nesen nāca klajā, pētot “Epstīna failus”, kuros lūkojams arī, ka abi risinājuši sarunas par daiļā dzimuma pārstāvēm.
Tāpat zināms, ka Pīrss cieši sadarbojas ar ukraiņu ebreju kopienu, atbalstot valsti kara laikā – piemēram, bēgļu pilsētiņā netālu no Kijivas nodibinājis biznesa skolu, kuras mērķis ir atbalstīt Ukrainas ekonomisko atgūšanos un palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem. Tāpat organizējis seminārus un konferences, kurās ar finansistiem un investoriem spriests par daudzmiljonu projektiem Ukrainas atbalstam un ekonomikas stiprināšanai.