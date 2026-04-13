Sia atskatās uz "briesmīgo gadu", konfliktu ar šķirto vīru un nereāli augstajiem alimentiem
Dziedātāja Sia piekritusi maksāt "neticami augstu" bērnu uzturlīdzekļu summu savam šķirtajam vīram Denam Bernadam, jo šādi "cenšas nopirkt mieru" pēc "briesmīgā gada".
Saskaņā ar Losandželosā iesniegtajiem tiesas dokumentiem, austrāliešu dziedātāja un dziesmu autore piekritusi maksāt Bernadam 42 500 ASV dolārus mēnesī par kopīgā divus gadus vecā dēla Somersolta Vondera uzturlīdzekļiem. Maksājumi stājās spēkā no šā gada 1. aprīļa un turpināsies līdz Somersolts sasniegs 18 gadu vecumu vai beigs apmeklēt pilna laika mācības.
Pēc tam, kad ziņa par bērna uzturlīdzekļu un aizbildnības vienošanos aizvadītajā nedēļā nonāca ziņu virsrakstos, skaņdarba "Chandelier" izpildītāja ierakstīja vēstījumu vietnē “X”, kur izskaidroja, kāpēc piekritusi maksāt tik "neticami augstus" alimentus. "Es esmu skaidrā prātā strādājoša mamma, kas cenšas nopirkt mieru. Man ir galvenā aizbildnība par mūsu dēlu, un, tā kā es esmu vienīgais no vecākiem, kurš gūst ienākumus, man joprojām ir jāmaksā Kalifornijas noteiktie neticami augstie bērnu uzturlīdzekļi," viņa rakstīja.
50 gadus vecā Sia pēc tam pastāstīja par tiesvedības sekām, ko piedzīvojusi kopš viņa 2025. gada martā iesniedza šķiršanās pieteikumu no vīra Bernada, ar kuru oficiāli salaulājās 2022. gada decembrī. "Šis ir bijis briesmīgs gads, bet tas iemācīja man, kā tikt galā ar neticami grūtām situācijām, pirmajā vietā likt savu ģimeni un neuzņemties citu cilvēku negatīvismu," viņa piebilda.
Dziedātāja Sia uz skatuves un dzīvē
Dziedātāja Sia uz skatuves un dzīvē.
Mūziķe pabeidza ierakstu, citējot Aleksandra Poupa 1771. gada dzejoli "Eseja par kritiku”: "Kļūdīties ir cilvēcīgi, piedot ir dievišķi." Stundu pirms šīs paskaidrojošās ziņas hita "Titanium" izpildītāja kritiski izteicās par savu bijušo vīru, rakstot: "Labi tēvi strādā."
Papildus bērnu uzturlīdzekļiem Sia arī piekritusi uzņemties finansiālu atbildību par viņu dēla privātās skolas mācību maksu, veselības apdrošināšanu, saskaņotām papildus aktivitātēm un neapdrošinātiem veselības aprūpes izdevumiem.
Bijušais pāris arī vienojies par kopīgu juridisko aizbildnību par Somersoltu un solījis ievērot noteikto fiziskās aizbildnības grafiku. Bernads sākotnēji pieprasīja vienpersonisku juridisko un fizisko aizbildnību par viņu dēlu, apgalvojot, ka Sia ir nederīga māte, bet tiesnesis noraidīja šo lūgumu. Šķirtais vīrs sākotnēji arī pieprasīja vairāk nekā 250 000 dolāru mēnesī laulātā pagaidu uzturlīdzekļiem. Saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem bijušais pāris par šo jautājumu esot panācis vienošanos decembrī.
Sia ir mamma ne tikai Somersoltam, bet arī diviem pieaugušiem adoptētiem dēliem. Viņa jau ir vecmāmiņa, jo viens no audžudēliem 19 gadu vecumā kļuva par tēvu dvīņiem. Interesanti, ka ar sava bioloģiskā bērna vārda izvēli dziedātāja ierindojusies to vecāku skaitā, kas savām atvasēm izvēlas neparastus un dīvainus vārdus. Somersolts Vonders (Somersault Wonder) tulkojumā no angļu valodas nozīmē Kūlenis Brīnums.
Dens Bernads ir Sias otrais vīrs. Pirms tam no 2014. līdz 2016. gadam dziedātāja bija precējusies ar dokumentālo filmu režisoru Eriku Andersu Langu.