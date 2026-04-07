No slepenām kamerām dušās līdz suņu izkārnījumu DNS analīzēm: ko šodien šķetinās "Dāmas ar Drāmu”
Šovakar kanāla "STV Pirmā!" raidījumā "Dāmas ar Drāmu" uzbangos diskusijas, kurās saudzēts netiks neviens.
Spraigos viedokļu dueļos tiksies Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniece Linda Abu Meri, juriste Ieva Brante un Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjorka, lai šķetinātu tēmas, kas liek nosarkt vai pat sažņaugties dūrēm.
Vai privātums ir miris?
Šī vakara raidījumā dāmas šķetinās, vai tiešām intīmā drošība ir kļuvusi par ilūziju, aplūkojot gadījumus, kad jaunas sievietes tiek slepeni filmētas dušās. Vai mūsdienu tehnoloģijas ir padarījušas ikvienu no mums par potenciāliem upuriem mūsu visneaizsargātākajos brīžos?
Mēnešreižu atvaļinājums: Progress vai karjeras lamatas?
Turpinājumā raidījums pievērsīsies diskusijai, kas burtiski šķeļ sieviešu viedokļus – vai mēnešreizes ir pietiekams pamats valsts apmaksātām brīvdienām? Dažās valstīs šajā jautājumā jau ir manāms progress, taču pie mums daudzas tajā saskata milzīgu risku savai karjerai un profesionālajai vienlīdzībai. Vai šis solis mūs pietuvina sapratnei, vai tieši pretēji – uzliek sievietēm jaunu diskriminācijas zīmogu?
Cilvēka tiesības uz nāvi
Dāmas nebaidīsies pieskarties arī īpaši smagai tēmai – eitanāzijai. Uz Barselonas notikumu fona, kur jauna sieviete izvēlējās aiziet no dzīves pēc grupveida izvarošanas traumas, vaicāsim, vai cilvēkam ir tiesības lemt par savu nāvi, ja dvēseles rētas nedzīst? Savu viedokli par dzīvību un izvēli paudīs arī mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics.
Diskriminācija, DNS testi suņiem un intīmpreces blakus maizei
Tāpat šovakar tiks meklēta robeža starp valodas aizsardzību un klaju diskrimināciju. Ko iesākt, ja veikala pārdevēja atsakās apkalpot tumšas ādas krāsas tūristu? Tikmēr Tallinā sāk izmantot DNS analīzes, lai sodītu nevīžīgus suņu saimniekus un ieviestu kārtību pilsētā. Vai tas ir ģeniāls risinājums tīrības nodrošināšanai, vai tomēr absurda kontrole? Un kāpēc intīmpreču veikali pamazām iekaro mūsu tirdzniecības centrus – vai tā ir veselīga attieksme pret savu ķermeni vai liecība tam, ka visas robežas sāk izzust?
