Patiesu noziegumu oterdienas: ik trausla plāna ir robeža starp upuri un līdzdalībnieku?
Šī gada aprīlī Epic Drama True Crime Tuesdays ietvaros piedāvā aizraujošus reālās dzīves stāstus. Divas aizraujošas pirmizrādes – Maksīna un Līdz es tevi nogalināšu – pēta tumšo un sarežģīto realitāti, kas balstītas gadījumos, kuri šokēja sabiedrību un joprojām raisa neviennozīmīgus jautājumus.
Kas ir Maksīna, un kādas sekas var būt noliegumam?
Maksīna, kas pirmizrādi piedzīvos 7. aprīlī, ir stāsts par sievieti, kura bija iesaistīta vienā no Lielbritānijas bēdīgi slavenākajām krimināllietām. Tā vietā, lai pievērstos tikai noziegumam, seriāls pēta Maksīnas Kāras skatījumu uz viņas attiecībām,viņas izvēles un psiholoģisko spriedzi starp patiesību un lojalitāti.
Šis nav vienkāršs stāsts, tā ir uz varoņiem balstīta drāma, kas liek skatītājiem aizdomāties par to, cik viegli var izkropļot realitāti. Tas ir satraucošs, rosina uz pārdomām, un to nav iespējams ignorēt.
Kā sākas izdzīvošana, kad pārņem bailes?
“Līdz es tevi nenogalināšu", kas iznāks 28. aprīlī, vēsta satraucošu patiesu stāstu par Deliju Balmeri un viņas cīņu, lai izbēgtu no vardarbīgām un kontrolējošām attiecībām. Seriālā piedalās arī Šons Evanss, kas ir plaši pazīstams no seriāla "Endeavour" un piešķir šai aizraujošajai drāmai papildu dziļumu un intensitāti.
Seriālā, kas ataino skarbus, intīmus notikumus, izvairās no sensacionālisma un tā vietā pievēršas vardarbības psiholoģiskajai realitātei – tam, kā tā veidojas, kā tā iesprostojas un cik grūti ir no tās atbrīvoties. Tas ir spēcīgs stāsts par izturību, kura centrā ir cietušā balss.
Kad un kur skatīties?
Epic Drama True Crime otrdienās skatītājus ar šiem neaizmirstamajiem stāstiem iepazīstinās visu aprīli. "Maxine" pirmizrāde ir 7. aprīlī, kam 28. aprīlī sekos "Līdz es tevi nogalināšu" – divas drāmas, kas jums noteikti jāredz un kas atklāj cilvēku stāstus, kas ir reālu noziegumu pamatā.