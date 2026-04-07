Spraiga pakaļdzīšanās Bauskā: 19 gadus vecs puisis ar BMW bēg no policijas un "nopelna" 9000 eiro sodu. VIDEO
Bauskas novadā pašvaldības policija pēc ilgstošas pakaļdzīšanās aizturējusi 19 gadus vecu automašīnas "BMW X5" vadītāju. Jaunietis bēgšanas laikā izdarījis virkni rupju ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, par kuriem viņam var nākties šķirties no aptuveni 9000 eiro, vēsta raidījums "Degpunktā".
Bauskas novada pašvaldības policijas darbinieki pamanījuši "BMW X5" spēkratu, kas apdzīvotā vietā pārvietojās ar aptuveni 85 kilometriem stundā. Reaģējot uz likumsargu prasību apstāties, jaunietis to ignorējis un uzsācis bēgšanu.
Kā liecina informācija, pie spēkrata stūres sēdošajam 19 gadus vecajam puisim tobrīd jau bija noteikts transportlīdzekļa vadīšanas tiesību liegums saistībā ar citu kriminālprocesu. Automašīnā, kas, kā vēlāk noskaidrojās, pieder vadītāja māsai, atradās arī viņa vienaudzis un divi nepilngadīgi jaunieši, tostarp šofera brālis.
Bēgšanas laikā vadītājs pārvietojies gan pa ceļa vidu, gan iebraucis pretējā braukšanas joslā, radot bīstamas situācijas citiem satiksmes dalībniekiem. Spriežot pēc notikumu gaitas, automašīnā esošie pasažieri situācijas nopietnību neapzinājās, jo aizmugurē sēdošā, visticamāk, nepiesprādzētā pasažiere bēgšanas laikā vēl paspējusi fotogrāfēt sekojošo policijas ekipāžu.
Nonākot uz autoceļa Bauska–Uzvara, likumsargi mēģinājuši spēkratu taranēt. Pēc šī manevra BMW vadītājs nogriezies uz lauka, taču drīz vien bijis spiests apstāties, jo ceļu nobloķējis strauts. Pēc aizturēšanas visi trīs automašīnas pasažieri tika nogādāti slimnīcā, lai pārbaudītu, vai pakaļdzīšanās un apstāšanās laikā nav gūtas traumas. Savukārt transportlīdzekļa vadītājam par savu rīcību nāksies atbildēt likuma priekšā.
Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks Reinis Ikaunieks raidījumam atklājis, ka par šo gadījumu ir uzsākti desmit administratīvā pārkāpuma procesi, kas naudas izteiksmē ir apmēram deviņi tūkstoši eiro.