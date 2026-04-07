"Nebija mana diena..." - šova "Ģimene burkā" dalībniece Olga Koha komentē savus skarbos izteikumus par vīru Viesturu
Realitātes šova "Ģimene burkā" dalībniece Olga Koha piedzīvo smagu posmu - publiska vīra mentālās veselības apspriešana raidījumā nesusi interneta lietotāju nosodījumu.
Lai tiktu galā ar radušos spriedzi, viņa meklēja atbalstu pie attiecību eksperta Kristapa Ozoliņa, mēģinot rast ceļu uz emocionālu līdzsvaru.
Viss sākās martā, kad Viesturs skatītājiem uzticēja stāstu par savu desmit gadu ilgo cīņu ar trauksmi. Olgas reakcija kadrā bija asa - viņa kritizēja to, kā vīra veselības stāvoklis dominē pār visas ģimenes dzīvi, nosaucot Viesturu par lupatu. Lai gan sieviete vēlāk skaidroja, ka viņas tiešums ir tikai viena no atbalsta formām, sabiedrības reakcija bija nepielūdzama. Olga tika vainota necieņā un mīlestības trūkumā, kas viņu pamatīgi satrieca: "Es pārdzīvoju – divas vai trīs dienas paraudāju. Citi cilvēki komentēja, ka es nezinu, kas tas [trauksme] ir. Bet zinu, padzīvoju trīs dienas ar trauksmi, tiku ar to galā." Analizējot notikušo ar speciālistu, Olga uzsver, ka redzamais konflikts bija nevis ikdienas norma, bet gan sakrājušos jūtu sprādziens brīdī, kad viņa jutusies visvājākā. Viņa neslēpj, ka parasti savas vājības maskē ar spēku un mīlestību, taču tajā dienā aizsargi sabruka: "Es godīgi teikšu – nekad nebiju domājusi, ka, filmējot mani, kāds uztrāpīs uz to brīdi, kad es būšu emocionāli pieejama."
Šobrīd, noraugoties uz sevi no malas, viņai ir grūti pazīt savu rīcību. Tas, ko ieraudzīja skatītāji, esot bijusi pavisam cita personības šķautne: "Nebija mana diena, es biju tik ļoti ievainojama, ka mēs sākām runāt, un es vienkārši – man kā sērkociņš!" Sieviete atzīst, ka ekrānā redzamais tēls viņu pašu nobiedējis. Viņa neslēpj, ka komunikācija ar vīru konkrētajā epizodē bijusi pārāk skarba: "Vai es biju gaidījusi, ka tas notiks tā? Nē! Skatoties no malas uz sevi – nu, kosmoss! Tā neesmu es! Tas ir, zini, tiešām, kaut kāds monstrs, kurš nespēj izturēt sevi."
Kaut arī Olga vēlreiz publiski atvainojās Viesturam, savu nostāju par mentālās veselības jautājumiem viņa nav mainījusi. Viņa uzskata, ka, neskatoties uz neveiklo izteiksmes veidu, viņa ir bijusi patiesa: "Es neteikšu, ka mans viedoklis nepaliek tāds, kāds tas ir bijis. Zini kā, es neiešu tēlot to, kas es neesmu, bet frāzes un izteikumi bija tādi ļoti nejauki, arī, īstenībā, kurus es ikdienā nelietoju. Dzīve ir dzīve!"
Pats Viesturs notikušo nedramatizē, norādot, ka pēc filmēšanas abi strīdu uzreiz nolīdzinājuši ar apskāvienu. Viņaprāt, tieši šādi neērti un skarbi brīži parāda viņu ģimenes patieso seju, ko viņi arī vēlējušies demonstrēt šovā: "Tas mums nebija strīds! Mēs esam šeit ienākuši šajā sezonā, lai tiešām parādītu labi situētas ģimenes realitāti, iekļaujot strīdus, domstarpības ar bērniem un sievu."