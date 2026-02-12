Šovā "Ģimene burkā" Olga Koha sūdzas, ka vīrs neesot romantisks
Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Olga Koha publiski analizē savas un laulātā drauga attiecības, liekot noprast, ka ikdienā alkst pēc lielākas emocionālās tuvības. Viņa neslēpj - vīra uzmanības apliecinājumi un romantiski žesti varētu būt krietni biežāka parādība viņu kopdzīvē.
Kamēr dzīvesbiedrs atrodas darba izbraukumā, Olga mājās uzņem draudzeni Aiju. Ciemiņas sarūpētais pārsteigums – dekoratīva svece – kalpo par iemeslu diskusijai par Viestura neparasto aizraušanos. Izrādās, tieši ģimenes galva ir tas, kurš mājas atmosfēru regulāri papildina ar dzīvo uguni, par ko Olga izsakās šādi: "Parasti sievietes ir tie sveču fani, bet mums tieši vīrs ir sveču fans. Tu nevari iedomāties, mums vakarā ir tā, ka bērnus mēs noliekam gulēt, tad mums vienkārši visur ir sveces."
Lai gan sveču gaisma tradicionāli asociējas ar mīlestības pilnu gaisotni, Olga šādas ilūzijas kliedē. Viņas ieskatā vīra rīcību vada praktiska vēlme pēc mājīguma, nevis vēlme iepriecināt sievu ar romantisku pārsteigumu. Viņa apšauba Viestura romantiķa tēlu: "Man liekas [Viesturs dedzina sveces] tāpēc, ka pietrūkst siltuma, jo...vai viņš ir baigais romantiķis? Es tā neteiktu! Citi uzskata, ka ir – es tā neuzskatu, vismaz pret mani baigi nē."