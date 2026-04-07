Jānis Jarāns ar sievu zelta kāzas nosvin elitārā Ēģiptes kūrortā
Aktieris Jānis Jarāns ar sievu Dagniju savā zelta kāzu jubilejas laikā veiksmīgi aizbēga no svinībām un svētku galda radu un draugu lokā, lai divvientulībā izbaudītu brīvdienas Ēģiptes kūrortpilsētiņā El Gunā, kas atrodas 20 kilometrus no Hurgadas.
Jānis un Dagnija Jarāni sevi dēvē par regulāriem braukātājiem. Tā viņi apzīmē ceļotprieku, jaunu vietu iepazīšanu un izzināšanu. Ceļot Jarāni sākuši kopš 1976. gada, un gada laikā pāris dodas aptuveni trīs ceļojumos. “Mums nav mērķis pārspēt rekordu, jo braucam sava prieka pēc,” paskaidro Dagnija, bet Jānis piebilst, ka, pateicoties sievai, arī ceļojuma maršruti ir daudzveidīgi un interesanti, jo viņa jau laikus izplāno, ko ceļojuma laikā vērts piedzīvot, izgaršot un izsmaržot. “Ja citi liek puzles vai risina krustvārdu mīklas, tad es plānoju ceļojumus,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" precizē Dagnija.
Romantiska divvientulība
“Būt kopā – tie jau ir svētki, taču beidzamais brauciens uz Ēģipti izvērtās vēl īpašāks, jo tajā laikā atzīmējām savas laulības 50. gadadienu,” tā Dagnija.
Jarāni Ēģiptē bijuši jau vismaz piecas reizes, bet nekad nav apmetušies vienā un tajā pašā vietā. “Šoreiz izvēlējāmies atpūsties vietā, kas nav līdzīga tradicionālajai Ēģiptei, jo, izņemot Malagu (Spānija), mēs nebraucam divreiz uz to pašu vietu. Atradu labu piedāvājumu El Gunā, kuru jau ir iepazinuši daudzi Latvijas ceļotāji. Šīs vietas idejas autors ir kāds ļoti turīgs ēģiptietis (miljardieris Samihs Saviris, kas Forbes bagātāko arābu topā ierindojies 31. vietā ar 1,4 miljardiem dolāru), kas šeit radīja savu sapni par Itāliju un izveidoja savu mazo Venēciju. Proti, tuksnesī ierīkoja savu kanālu sistēmu – ar ļoti gaumīgu apzaļumošanu un ēkām. Tā ka var teikt, ka bijām Ēģiptes Venēcijā,” sarunā ar "Kas Jauns" par redzēto atmiņās dalās Dagnija.
Smalko El Gunas kūrortpilsētu iecienījuši kā ārvalstu tūristi, kam patīk mierpilna un ekskluzīva atpūta, tā arī vietējie Ēģiptes miljonāri, aktieri un mūziķi, kuri šeit iegādājušies lepnas villas. Tāpat arī El Gunas konferenču un kultūras centrā notiek Ēģiptes filmu festivāli, starptautiski klasiskās mūzikas koncerti un dažādi pasākumi. Šajā kūrortpilsētiņā ikdienas dzīve ļoti atšķiras no allaž dunošās un vienkāršās Hurgadas. Jarāni arī pārliecinājušies, ka atšķirībā no citām vietām Ēģiptē, kur visapkārt skan un dominē krievu valoda, šeit tikai pāris reižu dzirdējuši bravūrīgos atpūtniekus, kas skaļi bļaustījušies krievu valodā.
Jau izejot no Hurgadas lidostas, Jarāniem sācies patiesi romantisks brauciens, jo uz viesnīcu viņi nogādāti divatā ar īpašu transfēru – automašīnu, nevis tūristu pārpildītu autobusu. “Nonākot galapunktā, secinājām, ka te ir fantastiska atmosfēra un nav baseinu ar sliīdkalniņiem, bet ir klusums un miers. Atpūtas kompleksā, kurā bijām apmetušies, nebija vairāk par 30 atpūtniekiem. Tā kā es katru dienu esmu ar cilvēkiem, man ļoti patīk brīvdienās būt mierā un klusumā,” tā Jarāns.
Zelta jubilejā – zelta klusēšana
Vaicājot, kā abi jutušies ceļojuma laikā un vai nodevušies sarunām vai klusējuši, Jānis smejot teic: “Man parasti par runāšanu maksā!”, uz ko Dagnija atteic: “Man tik daudz naudas nav!” Jānis skaidro, ka tāpēc arī abi paklusē, jo klusēšana ir zelts, bet viņa sieva precizē, ka viss atbilstoši zelta kāzu jubilejai: “Zelta jubilejā – zelta klusēšana! Ir jau aizvadītajos gados visas būtiskās tēmas izrunātas. Par politiku nerunājam un šoreiz arī par mākslu ne. Mēs mazliet esam aizrāvušies ar fotografēšanu, kad viens otru pabildējam vai arī interesantus dabas skatus, apskates objektus.”
Pāris krustu šķērsu izstaigājis un iepazinis El Gunas pilsētiņu. “Te tiešām Dieviņa dotā daba apvienojas ar cilvēka izdomu, jo ir apbrīnojami, ko cilvēks var panākt ar labu gribu un lielu naudu. Mēs saskārāmies arī ar darbarūķiem, kas to visu veido un uztur,” tā Dagnija.
Nokļūšanai uz attālākām vietām izmantojuši ērto transportlīdzekli tuktuku, kas izvizina par vienu dolāru vai eiro. “Izbaudījām arhitektūru, apskatījām ziedošos namus, kas apstādīti ar dažādiem augiem. Šī vieta ir tūristiem droša, un nemaz tik viegli šajā teritorijā nevar iekļūt, jo, te iebraucot, ir jāuzrāda caurlaide. Tad nu mēs ik dienu vai nu lielākus, vai mazākus aplīšus izstaigājām. Mums abiem ar Jāni patika arī ielūkoties greznu piecu zvaigžņu viesnīcu interjeros,” stāsta Jarāna kundze. Savukārt vakaros abi vērojuši un priecājušies par saulrietiem: “Tūlīt aiz mūsu viesnīcas sākas tuksnesis un iespaidīgi akmeņaini kalnu masīvi. Tā ka šis ļoti atšķīrās no Šarm eš Šeihā redzētā.”
Austrumu zemē neiztikt bez kaulēšanās
Vaicājot, kādus ēdienus un dzērienus degustējuši, Dagnija teic, ka abi ar vīru nav no tiem ceļotājiem, kuriem ir svarīgi bagātīgi klāti galdi: “Mēs neesam īpaši vēdera prieku baudītāji. Ļoti novērtējam dažādību, ko arī izbaudījām šajā braucienā. Nedēļas laikā neatkārtojās neviena zupa. Nekad nebiju domājusi, ka no vienkāršiem kartupeļiem var pagatavot tik gardu biezzupu. Tagad, atbraucot mājās, būs jāuztaisa. Mums ļoti patika attieksme, ka ik vakaru, kad ieradāmies vakariņās, mūs sagaidīja šefpavārs – staltā stājā un tērpies uniformā, neuzbāzīgi vēroja, kā viesi jūtas un vai viņiem patīk. Ar šefpavāru varēja sasveicināties un arī aprunāties. Tāda ģimeniski personiska attieksme.”
Tāpat arī Jarāni piedzīvojuši Austrumu zemes tradicionālo andelēšanos un kaulēšanos tirdziņos par preces un pakalpojumu cenām. “Ja zini savas vēlmes un kā to pasniegt, tad var arī kaulēties. Mums izdevās atrast jauku numuriņu, kas atradās nostāk no pārējiem atpūtniekiem, un nokaulēt tā cenu,” priecājas Dagnija, bet Jānis papildina: “Vietējiem ēģiptiešiem arī pašiem patīk kaulēšanās process.”
Ikvienā ceļojumā un arī šajā reizē Jānis ar labpatiku vēro cilvēkus. “Jānim kā aktierim ir ļoti būtiski vērot cilvēkus, ko pēc tam var izmantot savās lomās uz skatuves,” pamanījusi Dagnija, bet Jānis atceras, ka visinteresantāk cilvēkus bijis pētīt Taizemes apceļošanas laikā. “Apsēsties ceļmalas krodziņā un nesteidzīgi vērot cilvēkus, kas ir ļoti skaisti, bet nevar saprast, vai tas ir vīrietis vai sieviete. Krodziņos var noskatīties, kā cilvēkus apkalpo, kā viņi runā, ēd un pauž savas sajūtas. Ceļojumos redzam dažādu nāciju cilvēkus un viņu paradumus. Kā tas Dieviņš visu to ir izdomājis un radījis tik dažādus cilvēkus, dzīvnieciņus un zivis. Mēs esam tik dažādi un interesanti.” Jarāni jau novembra beigās un decembra sākumā ir ieplānojuši nākamo ceļojumu.
Jāpiebilst, ka Jarāni šajā ceļojumā devās, vēl pirms sākās konflikts Tuvajos Austrumos. Turklāt Ēģiptē arī šā konflikta laikā nav bijusi slēgta gaisa telpa. Protams, katram pašam jāizvērtē sava ceļojuma nepieciešamība uz Ēģipti šā konflikta saasināšanās laikā. Līdz šim lidojumi uz Ēģipti nav tikuši atcelti. Aktuālajai informācijai var sekot līdzi Ārlietu ministrijas mājaslapā.