Ieva Plaude: "Sievietei vajag attiecības!"
Uzņēmēja Ieva Plaude jau vairākus gadus apmeklē saviesīgus pasākumus kopā ar draugu, kādreizējo skaņu inženieri, tagad uzņēmēju Juri Putni.
Ieva un Juris kopā nesen ieradās uz Asnates Smelteres izstādes atklāšanu, skaidrojot, ka abiem ar leģendāro modes mākslinieci saistās savas atmiņas.
“Asnate bija labākā draudzene mana tēva (mākslinieks Arnolds Plaudis) sievai Baibai Puzinai (filmu kostīmu māksliniece), kas viņam bija vienā dzīves periodā. Asnate ir man elks un etalons, kurai līdzināties no bērnības. Varbūt man ne īpaši labi izdevās, ņemot vērā manu profesiju un nodarbi, jo bizness ir diezgan vīrišķīgs sporta veids, taču man, protams, savā tēlā vienmēr ir gribējies saglabāt eleganci, romantiku un izsmalcinātību, vienīgi to ir bijis ārkārtīgi grūti apvienot ar manu profesiju,” savas attiecības ar modes pasauli sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj Plaude. Savukārt Juris Putnis ar Asnati Smelteri iepazinies teju pirms 40 gadiem, kad vēl bijis skaņu inženieris un Vecrīgā no savas darba vietas Latvijas filharmonijā pāri ielai bieži vien ieradies modes mākslinieces salonā, lai uzzinātu jaunākās modes tendences.
Izstādes "Asnate Smeltere. Nepārtrauktība" atklāšana "Ola Foundation"; 19.03.2026.
Ar izstādi “Asnate Smeltere. Nepārtrauktība” tiek aizsākts izstāžu cikls par spilgtām personībām Latvijas modē. Pirmā izstāde veltīta vienai no izcilākajām ...
Ieva Plaude sarunā ar "Kas Jauns" precizē, ka ar Juri Putni esot tikai draugi, jo gan viņam ir sieva, gan arī pati esot attiecībās ar cilvēku, kas nav no Latvijas. “Manuprāt, attiecības sievieti ceļ un spārno, un tās ir ārkārtīgi nepieciešamas. Man ir stabilas attiecības. Taču ar Juri ir ļoti patīkami iziet kopā sabiedrībā, padiskutēt, apmainīties viedokļiem. Droši vien es savos uzskatos esmu konservatīva, bet man šķiet, ka iziet sabiedrībā un baudīt mākslu vai kino ir labāk kāda drauga pavadībā,” viņa nosaka, bet Juris papildina: “Mēs esam labi draugi! Nav vairs daudz cilvēku, kas no mūsu paaudzes vēl ir dzīvi un labi uzvedas un ar kuriem kopā var iziet sabiedrībā. Mums ar Ievu ir daudz kopīgu paziņu, jo visu laiku esam bijuši Latvijas apritē. Tāpat arī mums ir ko pārrunāt par uzņēmējdarbību, jo es vadu un pārstāvu vairākas rūpnīcas Latvijā un Baltijā.”