"Uzjundīja bērnības atmiņas," - Ieva Plaude nodzīvo astoņas dienas bez ūdens

Ar lielām neērtībām uzņēmēja saskārusies brīdī, kad viņas mājvietā veikti labiekārtošanas darbi.

Pieredzē ar saviem draugiem viņa dalījās sociālajā vietnē "Facebook": “Astoņas dienas dzīvoju “bez ūdens” – kamēr mājās tika mainīti sūkņi, borēti urbumi, rakti rakumi un tranšejas, par ko es kā daiļā dzimuma būtne labprāt neiedziļinātos. Šajās dienās aizdomājos par to, vai pietiekami novērtējam pašsaprotamo lietu – tīru ūdeni, kas turklāt tek no krāna, neierobežotā daudzumā, karsts, silts un auksts! Kad ūdens jānes no ezera (mana privilēģija) vai no kaimiņiem ērti – pieclitrīgajās ūdens pudelēs, vai jāpērk, tad novērtējam gan. Kad jāatceras (no bērnības), kā visefektīvāk izmantot ūdeni, lai mazgātos – tur bez bļodas un krūkas vai burkas smelšanai neiztikt. Rokas var mazgāt visu dienu vienā ūdens bļodā. Izmazgāt matus un pašam nomazgāties – cik tējkannu silta ūdens tam vajadzīgas? Ēdienam un traukiem – atcerēties, kā mazgāt traukus – divās bļodās, vienā ūdens ar ziepēm, otrā skalo, un to visu sataupīt WC vajadzībām... Protams, ka to varu. Kārtīgi arī uzjundīja bērnības atmiņas. Augot komunālā dzīvoklī, ne to vien sadzīvē esmu iemācījusies, kā jau daudzi manā paaudzē. Ko es ar to gribēju teikt? Dusmojoties par ikdienas klapatām, novērtēsim to, kas mums dots!”

Savulaik finanšu krīzes dēļ skaistumkopšanas zīmola "Kolonna" izveidotāja Ieva Plaude visu pārdeva, norēķinājās ar kreditoriem un pārcēlās uz dzīvi Vācijā, lai svešumā sāktu visu no nulles. Pēc desmit gadu prombūtnes Plaude atkal ir atgriezusies Latvijā.

