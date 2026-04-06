“To bija sāpīgi vērot!" Aiz “Romeo un Džuljetas” ķīmijas slēpās sāpīgs stāsts par Klēru Deinsu un Leonardo Dikaprio
Filma “Romeo un Džuljeta” savulaik apbūra skatītājus ar Klēras Deinsas un Leonardo Dikaprio ķīmiju, taču ārpus kameras abu attiecības, iespējams, bijušas daudz sarežģītākas.
Baza Lurmena jaunā interpretācija filmai “Romeo un Džuljeta” pirmoreiz nonāca uz ekrāniem pirms 30 gadiem un ātri kļuva par vienu no populārākajām Viljama Šekspīra klasiskās traģēdijas mūsdienu adaptācijām. Abus nelaimīgos mīlētājus atveidoja tolaik daudzsološās jaunās Holivudas zvaigznes — Klēra Deinsa un Leonardo Dikaprio — un viņu ķīmija uz ekrāna sajūsmināja skatītājus.
Aizkulisēs Klērai, kurai filmēšanas laikā bija 17 gadi, esot bijušas simpātijas pret savu 22 gadus veco kolēģi Leonardo, taču klīda runas, ka abu attiecības ne vienmēr bijušas vieglas.
“Starp mums noteikti bija dzirksts, bet, manuprāt, neviens no mums īsti nezināja, kā ar to tikt galā,” Klēra stāstīja žurnālam “Glamour”. “Tāpēc mēs reizēm viens otru it kā ignorējām.”
Miriama Mārgolisa, kas filmā spēlēja Džuljetas aukli, savos memuāros “This Much Is True” atskatījās uz abu jauno aktieru attiecību dinamiku. “Bija skaidrs mums visiem, ka viņa patiešām bija iemīlējusies savā Romeo, bet Leonardo viņu nemīlēja,” rakstīja Miriama. “Viņa vienkārši nebija viņa gaumē. Viņš nezināja, kā tikt galā ar viņas acīmredzamo sajūsmināšanos.”
Aktrise turpināja: “Viņš nebija jūtīgs pret viņas jūtām, izturējās noraidoši un savā centībā tikt prom varēja būt diezgan nejauks, kamēr Klēra bija pilnīgi patiesa un tik atklāta. To bija sāpīgi vērot.”
Runas turpinājās arī pēc tam, kad Klēra atteicās filmēties kopā ar Leonardo “Oskaru” ieguvušajā filmā “Titāniks”, un loma galu galā tika Keitai Vinsletai.
Atceroties savu lēmumu, Klēra 2020. gadā aktiera Dākša Šeperda podkāstā sacīja: “Godīgi sakot, es tikko biju uzfilmējusi šo romantisko eposu ar Leo Mehiko, kur viņi grasījās filmēt arī “Titāniku”, un man vienkārši tam vairs nebija spēka.”
Klēra piebilda, ka toreiz par to runājusi arī ar Leonardo. “Es zināju, ka viņš mokas ar lēmumu — filmēties šajā filmā vai ne —, un viņš paskatījās uz mani un teica: “Es to darīšu.” Es redzēju, ka viņš nav pārliecināts, bet viņš bija apmēram: “Pie velna, man tas ir jādara,”” viņa sacīja.
Kamēr viņas ekrāna partneris lomu pieņēma, Klēra atzina, ka pati tam vēl nebija gatava. “Atceros, ka pēc filmas iznākšanas viņš vienkārši nonāca pavisam citā līmenī... Tas bija mazliet biedējoši. Es vienkārši to nevarēju, es to negribēju,” viņa teica.