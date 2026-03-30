“Krēslas” zvaigzne Teilors Lautners kļūs par tēti
Holivudas zvaigznes Teilora Lautnera ģimenē drīzumā gaidāms pieaugums.
“Krēslas” siržu lauzējs, 32 gadus vecais aktieris, ar priecīgo vēsti dalījās saviem 10 miljoniem sekotāju “Instagram”, publicējot mīļu foto, kurā viņš noskūpsta sievas jau manāmi apaļo grūtnieces vēderu. Mirdzošais pāris publicēja arī mazuļa ultrasonogrāfijas attēlu jaukā ģimenes foto.
Teilors rotaļīgi parakstīja ierakstu: “Kas ir labāks par diviem Teiloriem Lautneriem?” — atsaucoties uz to, ka viņa sievai ir tāds pats vārds un uzvārds.
Viena no pirmajām šo foto komentēja aktiera “Krēslas” kolēģe Nikija Rīda, rakstot: “Ak, Dievs, mana sirds plīst no prieka. Es jūs mīlu. Nevaru sagaidīt, kad redzēšu, kā jūs ieejat vecāku lomā…” Arī “Krēslas” zvaigzne Pīters Fačinelli pievienojās apsveicējiem, rakstot: “Koоо? Neticami. Apsveicu. Mīlu jūs.”
Pāris jau pērn savā podkāstā “The Squeeze” atklāja, ka, plānojot ģimenes pieaugumu, pievērsies auglības jautājumu izpētei.
Teilora sieva drosmīgi runāja par savām bažām saistībā ar auglību, atceroties sarunu ar ārsti par to, vai viņai būs pietiekami daudz olšūnu. “Mana ārste par mani mazliet satraucās, jo es 10 gadus lietoju kontracepciju un nekad nebiju paņēmusi pārtraukumu. Un viņa teica, ka man šobrīd varētu pat nebūt olšūnu,” viņa stāstīja, piebilstot: “Viss ir kārtībā. Man ir daudz olšūnu.”
Kā zināms, Teilors savulaik tikās ar popzvaigzni Teilori Sviftu, pirms apprecējās ar influenceri un diplomētu medmāsu Teilori Doumi. Pāris apprecējās greznās kāzās 2022. gada novembrī.
Teilors pasaules slavu ieguva kā vilkatis Džeikobs Bleks filmā “Krēsla”. Šodien viņš ir attālinājies no kino pasaules, lai vairāk pievērstos savam podkāstam un ģimenes dzīvei.
Iepriekš viņš ir atzinis, ka “Krēslas” slava likusi viņam justies iesprostotam, taču tagad saka, ka izbauda dzīvi ārpus uzmanības centra: “Man vissvarīgākais ir būt kopā ar cilvēkiem, kurus mīlu. Kamēr esmu kopā ar draugiem un ģimeni, esmu laimīgs.”