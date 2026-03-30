Aktieris Robs Šneiders aicina ASV atjaunot obligāto militāro dienestu
Aktieris un komiķis Robs Šneiders aicinājis ASV “atjaunot obligāto militāro iesaukšanu jauniešiem” laikā, kad turpinās karš ar Irānu.
Publicējot ierakstu platformā “X”, 62 gadus vecais Šneiders, kurš pats nav dienējis armijā, rakstīja: “Ikvienam amerikānim, sasniedzot 18 gadu vecumu, būtu jāiziet divi gadi militārā dienesta. Viņi varētu arī izvēlēties daļu no šī laika pavadīt brīvprātīgajā darbā ārvalstīs vai savā valstī. Būt par ASV pilsoni nozīmē baudīt nepārspējamas brīvības un iespējas, ko apskauž visa pasaule. Taču šīs brīvības, kuras mēs tik ļoti vērtējam, nenāk bez cenas.”
Viņš turpināja: “Aizsargājot un saglabājot šīs brīvības, jaunie cilvēki neatkarīgi no rases, pārliecības vai reliģijas apvienotos kalpošanā savai valstij un, tikpat svarīgi, arī cits citam. Daudzās pasaules valstīs jaunajiem pilsoņiem ir pienākums kalpot savai valstij. Vēl pavisam nesen arī mūsu valstī tas tā bija.”
Šneiders arī pauda uzskatu, ka šāda disciplīna nāktu par labu jauniešiem, kuri riskētu ar savu dzīvību, jo armija — “atšķirībā no mūsdienu universitātēm” — iemācītu viņiem, “cik patiesi dižena ir viņu valsts”. Viņš piebilda, ka obligātais dienests nozīmētu, ka jaunie amerikāņi tiktu pakļauti “stingram fiziskās sagatavotības kursam, ko varētu izmantot visu atlikušo dzīvi”.
“Amerikas jaunieši, šī ir jūsu valsts un jūsu nākotne,” secināja Šneiders. “Mēs atstāsim šo dižo un brīvo nāciju jūsu drošajās rokās — jūsu bērniem un jūsu bērnu bērniem. Lai Dievs svētī Amerikas Savienotās Valstis!”
Šneiders 2023. gadā pievērsās katoļticībai, tajā pašā gadā atbalstot toreiz neatkarīgo prezidenta amata kandidātu Robertu F. Kenediju jaunāko. Pēc Kenedija izstāšanās no vēlēšanu sacīkstes viņš pauda atbalstu esošajam ASV prezidentam Donaldam Trampam.
Pēdējā obligātā iesaukšana ASV beidzās 1972. gadā Vjetnamas kara laikā. Tomēr arī bez aktīvas iesaukšanas vīriešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem joprojām ir jāreģistrējas Selektīvā dienesta sistēmā. Baltā nama pārstāve Karolīna Levita nesen norādīja, ka iesaukšanas atjaunošana “šobrīd nav daļa no pašreizējā plāna”, vienlaikus paužot, ka prezidents “gudri patur savas iespējas atvērtas”.